Si chiama BTL ho. 6.99 local ed è una nuova e interessante offerta lanciata da ho. Mobile e dedicata agli utenti alla ricerca di una soluzione all inclusive ad un prezzo davvero competitivo.

Questa nuova offerta, che dovrebbe essere disponibile fino al 15 marzo (salvo eventuali proroghe) è riservata agli utenti che si recheranno presso alcuni punti vendita dell’operatore telefonico (autorizzati alla vendita di sim ho. Mobile) sparsi per il Paese.

Cosa offre ho. Mobile con BTL ho. 6.99 local

L’offerta BTL ho. 6.99 local prevede il pagamento di un canone di 6,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti un pacchetto completo che include chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali (sia di rete fissa che di rete mobile), SMS senza limiti e ben 120 Giga di traffico dati con copertura 4G (con velocità in download fino a 30 Mbps e in upload fino a 30 Mbps).

Questa nuova offerta non è disponibile per tutti gli utenti ma solo per quelli che provengono da alcuni operatori telefonici concorrenti (come Iliad, PosteMobile, Fastweb, CoopVoce, Lycamobile, Daily Telecom e altri) e non richiede il pagamento di alcuna somma per la sua attivazione (la SIM, invece, va pagata insieme al primo canone mensile).

Per quanto riguarda il roaming nei Paesi membri dell’Unione Europea, gli utenti che sottoscriveranno l’offerta BTL ho. 6.99 local potranno telefonare e inviare SMS come se si trovassero in Italia mentre il traffico dati disponibile è pari a 6,4 Giga al mese.

Infine, tra i servizi inclusi vi sono anche ho. chiamato, la navigazione in modalità hotspot, il numero 42121 per conoscere il credito residuo, l’avviso di chiamata, il trasferimento di chiamata e il blocco di default di tutti i servizi digitali a pagamento (come le suonerie o gli oroscopi).

