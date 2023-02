Prendete una Fire TV Stick di Amazon, sostituite il sorriso del colosso dell’e-commerce con il logo Xiaomi e schiaffatele dentro Android TV e il Chromecast di Google: il risultato è la Xiaomi TV Stick 4K, disponibile ufficialmente in Italia già da alcuni mesi.

La novità, tuttavia, è rappresentata da un “nuovo” modello di questa chiavetta, presentato ufficialmente sul mercato indiano nella giornata di ieri. Ad essere onesti, la sostanza resta la stessa rispetto al modello attualmente venduto anche in Italia, al netto di un paio di piccole novità che ora scopriremo insieme.

Xiaomi TV Stick 4K: arriva un restyling, si parte dall’India

Come anticipato in apertura, il produttore cinese Xiaomi ha lanciato sul mercato indiano una versione rivista della chiavetta per lo streaming multimediale Xiaomi TV Stick 4K, già da tempo disponibile anche in Italia.

Finora, sul mercato indiano, veniva venduta la Mi TV Stick a risoluzione Full HD e, per celebrare il debutto della versione 4K della chiavetta, si è pronunciato Sudeep Sahu, Deputy Head of Product della divisione indiana di Xiaomi:

“La categoria Smart TV è cresciuta negli ultimi cinque anni e siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo fondamentale nel reinventare l’esperienza di visione con Smart TV per 10 milioni di famiglie. Avendo fatto molta strada dall’inizio, siamo estremamente onorati dalla risposta ricevuta dai consumatori. Assistendo a una crescita di 7 volte dal 2018, siamo rimasti fedeli alla nostra promessa di “innovare per tutti”, poiché miriamo costantemente a migliorare l’esperienza di intrattenimento degli utenti. Attualmente, all’apice della rivoluzione 4K, stiamo vedendo più piattaforme di contenuti che abbracciano il 4K come risoluzione predefinita. Mentre espandiamo il nostro portafoglio prodotti, miriamo ad avvicinare l’intrattenimento 4K ai consumatori con il lancio di Xiaomi TV Stick 4K. Entrando nel nostro sesto anno, continueremo a spingere i nostri limiti di innovazione per offrire ai consumatori una gamma di prodotti che portino l’esperienza cinematografica a casa.”

La sostanza rimane la stessa del precedente modello

Al netto della novità vissuta come tale sul mercato indiano, di per sé la chiavetta è pressoché identica alla controparte venduta attualmente anche in Italia e nota anch’essa come Xiaomi TV Stick 4K.

Il telecomando Mi Voice Remote viene leggermente rivisto ed ora ospita due file di tasti di scelta rapida (sono quattro in tutto) che, sul mercato indiano, rimandano a Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ Hotstar e alla pagina delle app. Questa è l’unica modifica del telecomando che mantiene un design minimale con pulsanti direzionali, tasti menu, i tasti per regolare il volume, il tasto di accensione-spegnimento e il pulsante per l’accesso rapido all’Assistente Google.

Tornando alla chiavetta, rimangono le stesse scocche e la stessa dotazione hardware che ruota attorno al SoC Amlogic S905Y4 con CPU quad-core e GPU Mali G31-MP2), affiancato da 2 GB di memoria RAM e 8 GB di spazio di archiviazione. La Xiaomi TV Stick 4K, come suggerito dal nome, consente la visualizzazione di contenuti in 4K Ultra HD ed è certificata per la visione di contenuti con standard Dolby Vision e per l’ascolto con Dolby Atmos.

Dal punto di vista di connettività, troviamo Wi-Fi 5 (dual band) e Bluetooth 5.0, mentre come porte, troviamo una uscita HDMI e una porta micro USB che serve per l’alimentazione.

In ultimo, il sistema operativo è Android TV 11 senza, però, Google TV: l’interfaccia scelta dal produttore cinese per il mercato indiano è Patchwall. Rimangono, comunque, l’Assistente Google, il Google Play Store per scaricare nuove applicazioni e la Chromecast integrata.

Specifiche tecniche complete

Di seguito, riepiloghiamo le specifiche tecniche della nuova Xiaomi TV Stick 4K.

Dimensioni: 106,8 x 29,4 x 15,4 mm

x x Peso: 42,8 grammi

Risoluzione video: 4K Ultra HD con supporto al Dolby Vision

con supporto al Audio: Dolby Atmos e DTS HD

e SoC: Amlogic S905Y4 con CPU quad-core (Cortex-A35) e GPU Mali G31-MP2

con CPU quad-core (Cortex-A35) e GPU Memoria RAM: 2 GB

Spazio di archiviazione: 8 GB

Connettività: Wi-Fi 5 (802.11 ac, 2.4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0

(802.11 ac, 2.4 e 5 GHz), Porte: HDMI e micro USB

e Sistema operativo: Android TV 11 con interfaccia Patchwall Chromecast built-in Google Play Store Assistente Google

con interfaccia Telecomando Mi Voice Remote Pulsante di accensione Tasto dedicato all’ Assistente Google Tasti direzione Tasti “home”, “indietro” e “Patchwall” Tasti di scelta rapida per Netflix , Prime Video , Disney+ Hotstar e raccolta app Tasti per regolare il volume

In confezione: Xiaomi TV Stick 4K Telecomando Alimentatore Estensione per il cavo HDMI Manualistica rapida



Disponibilità e prezzo della “nuova” Xiaomi TV Stick 4K

Arriviamo alla conclusione e parliamo del prezzo di questa chiavetta, che sarà disponibile all’acquisto, momentaneamente solo sul mercato indiano, a partire dal prossimo 20 febbraio sul sito ufficiale mi.com.

Il prezzo di listino della nuova Xiaomi TV Stick 4K, proposta nella classica colorazione nera, è di 4999 rupie indiane, pari a circa 57 euro al cambio attuale. Non sappiamo se l’arrivo di questa nuova versione è previsto in Italia o su altri mercati all’infuori di quello indiano.

