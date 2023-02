Tomb Raider Reloaded è un gioco casual che combina azione e avventura ed è ispirato ai capitoli originali della celebre saga di videogiochi che ha come protagonista l’archeologa Lara Croft.

Naturalmente è possibile controllare l’iconica avventuriera attraverso tombe sotterranee, pericolose grotte, giungle e le cascate, compiendo le gesta tipiche dell’eroina della serie.

Tomb Raider Reloaded offre un gameplay immediato e articolato

Il gameplay prevede di evitare trappole nascoste, scoprire antiche reliquie, risolvere enigmi e affrontare diversi nemici e boss come da copione, tuttavia i livelli sono sempre diversi in quanto generati in modo procedurale come nei giochi roguelike.

Il gioco prevede che Lara salga di livello accumulando abilità e potenziamenti nella sequenza preferita dal giocatore e alla fine di un’incursione il giocatore riceve una serie di monete e punti esperienza per migliorare gli outfit e le armi di Lara e incrementare le sue statistiche.

Previous Next Fullscreen

Tomb Raider Reloaded sfodera una grafica stilizzata di tipo fumettistico e una colonna sonora orchestrale originale, con arrangiamenti di brani classici della serie.

Il gioco include anche molti oggetti da raccogliere e sbloccare, tra cui reliquie che infliggono maggiori danni e migliorano le statistiche di guarigione, oltre a progetti che permettono di creare nuove potenti armi, come fucili e bastoni mistici.

Tomb Raider Reloaded è disponibile gratuitamente supportato da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali necessari per velocizzare i progressi nel gioco ed è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate sotto al trailer. Per l’installazione è sufficiente Android 8.0 o versioni successive.

Da non perdere: Migliori smartphone per giocare | Febbraio 2023