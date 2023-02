Weather Today è un’applicazione che fornisce informazioni sul meteo con previsioni orarie fin a 48 ore e quotidiane fino a otto giorni.

L’app fornisce anche le previsioni per le precipitazioni fino a 60 minuti e mette a disposizione viste radar per precipitazioni, copertura nuvolosa, vento e temperatura, inoltre informa sulla qualità dell’aria e invia avvisi meteo.

Weather Today è un’app meteo con supporto Material You

Nello specifico Weather Today mostra la temperatura massima, minima e percepita, la quantità e la probabilità di precipitazioni, la percentuale di nuvolosità, l’umidità dell’aria, la pressione atmosferica, la velocità e la direzione del vento e delle raffiche, l’indice UV, il punto di rugiada e la distanza di visibilità.

L’app visualizza inoltre gli orari per alba e tramonto del sole e della luna, le fasi lunari e l’indice di qualità dell’aria con informazioni dettagliate relative alla concentrazione nell’aria di particelle fini, particelle grosse, monossido di carbonio, ozono, monossido di azoto, biossido di azoto, biossido di zolfo e ammoniaca.

L’app si distingue anche per l’uso adattativo di colori e icone per offrire una presentazione vivida dei dati meteo poiché sfrutta il tema Material You di Android 12, inoltre l’app mette a disposizione la modalità scura e un’interfaccia utente ottimizzata per i tablet, oltre a widget moderni e personalizzabili.

Weather Today è disponibile gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili tramite acquisti in-app opzionali, ma la traduzione in italiano non è delle migliori. L’app è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 8.1 o versioni successive.

