È il momento giusto per acquistare un nuovo smartphone o un tablet tramite il Samsung Shop. Lo store ufficiale di Samsung, infatti, propone la possibilità di beneficiare di un extra sconto sull’acquisto degli smartphone pieghevoli della serie Galaxy Z oltre che sui tablet Galaxy Tab S8 Series. La promozione è valida fino al prossimo 19 di febbraio per gli smartphone e fino al 14 febbraio per gli smartphone. Ecco come sfruttarla.

Extra sconto su smartphone e tablet del Samsung Shop: ecco l’offerta

La nuova promozione lanciata dal Samsung Shop consente di ottenere un extra sconto del 5% su prodotti già in offerta. In particolare, la promozione si applica (fino al prossimo 19 di febbraio per gli smartphone e fino al 14 febbraio per i tablet) su alcune varianti dei Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 oltre che su alcune varianti della serie Galaxy Tab S8. Per sbloccare la promozione è sufficiente utilizzare i seguenti codici:

FOLDABLEXTRA5 per ottenere uno sconto del 5% su Z Fold 4 256 GB e 512 GB, Z Flip 4 128, 256 e 512 GB

per ottenere uno su TABS8EXTRA5 per ottenere uno sconto del 5% su Tab S8 WiFi 256 GB, Tab S8 5G 128 GB, Tab S8+ 5G 256 GB, Tab S8 Ultra WiFi 256 GB, Tab S8 Ultra 5G 512 GB

Come sottolineato in precedenza, i codici garantiscono un extra sconto che va, quindi, a sommarsi ad eventuali promozioni in corso, come quelle già disponibili sul Samsung Shop in questo momento per diverse varianti dei modelli citati in precedenza. Per sfruttare la promozione è possibile accedere allo store tramite i link qui di sotto.

Ricordiamo che per i prodotti del Samsung Shop è disponibile la consegna gratuita oltre alla possibilità di pagamento in 3 rate senza interessi, con PayPal o Klarna, o anche tramite finanziamento a tasso zero, con prima rata da pagare ad aprile 2023. Per tutti i dettagli sulla promozione e per acquistare i prodotti desiderati a prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

>> Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4 <<

>> Samsung Galaxy Tab S8 Series <<