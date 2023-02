Trovare tablet Android con connettività LTE a prezzi contenuti non è mai tanto facile, soprattutto se state cercando un prodotto ben collaudato e di un marchio affidabile. A tal proposito possiamo segnalarvi l’offerta Amazon che riguarda Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE, un tablet compatto ancora in grado di dire la sua.

Bastano poco più di 100 euro per Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE

Il mese scorso vi abbiamo segnalato l’offerta riguardante il modello Wi-Fi, ma la proposta valida in queste ore su Amazon è ancora più allettante: in questo caso riguarda la variante LTE di Samsung Galaxy Tab A7 Lite, in promozione a un prezzo persino inferiore (anche se con meno memoria). Il tablet è perfetto per la mobilità e per non alleggerire troppo il portafoglio in fase di acquisto.

Galaxy Tab A7 Lite offre un display TFT da 8,7 pollici WUXGA+ e il SoC MediaTek Helio P22T, affiancato da 3 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna (espandibile con microSD fino a 1 TB). Le specifiche non sono di fascia alta, ma a queste cifre si può badare al sodo. A bordo trova posto una fotocamera posteriore da 8 MP con autofocus e una anteriore da 2 MP per le videochiamate. Lato connettività abbiamo LTE, Bluetooth 5.0, GPS, porta per il jack audio da3,5 mm e porta USB Type-C. Non manca il doppio speaker stereo firmato AKG con supporto Dolby Atmos per i contenuti multimediali. La batteria è da 5100 mAh e supporta una ricarica cablata da 15 W. Lanciato con Android 11, il tablet Samsung può attualmente contare su Android 13 e sulla One UI 5.0, la più recente versione del sistema operativo.

Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE ha debuttato al prezzo consigliato di 199 euro, ma potete acquistarlo in offerta su Amazon nella versione Grey a 136,68 euro con un ribasso di più del 30%. Se volete approfittarne non vi resta che seguire il link qui in basso:

Acquista Samsung Galaxy Tab A7 Lite LTE in offerta

