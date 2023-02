Una nuova fuga di notizie ci permette di scoprire alcune delle specifiche chiave del display di OPPO Find N3, la terza generazione dello smartphone pieghevole a libro del produttore cinese che farà seguito agli OPPO Find N e Find N2 presentati finora.

OPPO è uno di quei produttori di smartphone Android che sta seriamente investendo nel segmento dei dispositivi pieghevoli e, a testimonianza di ciò, vi è il fatto che il pieghevole a conchiglia OPPO Find N2 Flip, prima iterazione della casa per questo form factor, si appresta a debuttare su scala globale fra pochi giorni.

Lancio globale per la prossima generazione di pieghevoli OPPO?

Il produttore cinese OPPO può annoverare all’interno del proprio portfolio prodotti due generazioni di smartphone pieghevoli.

La prima è composta unicamente da OPPO Find N (mostrato nell’immagine di copertina), smartphone pieghevole a libro che ha rappresentato un po’ una sorta di esperimento, pur riscontrando un discreto successo, senza mai però uscire al di fuori dei confini cinesi. La seconda generazione, oltre al pieghevole a libro OPPO Find N2, offre anche il pieghevole a conchiglia OPPO Find N2 Flip, dispositivo pronto al debutto internazionale.

L’intento di OPPO è quello di sfidare Samsung, giocando sullo stesso campo del produttore sudcoreano che può, tuttavia, contare su una maggiore esperienza. Se con OPPO Find N2 e Find N2 Flip la sfida è stata lanciata in modo parziale ai Galaxy Z Fold4 (trovate qui la nostra recensione) e Galaxy Z Flip4 (trovate qui la nostra recensione), con la prossima generazione che potrà contare su OPPO Find N3 e Find N3 Flip, la sfida potrebbe accendersi ulteriormente e, forse, a livello globale da subito.

Il fatto che già adesso stiano trapelando indiscrezioni riguardanti la prossima generazione di smartphone pieghevoli targati OPPO, potrebbe essere una sorta di indizio circa l’arrivo anticipato dei due smartphone: mentre Find N2 e Find N2 Flip sono stati presentati in Cina lo scorso 15 dicembre, Samsung è solita presentare i suoi pieghevoli ad agosto.

Un lancio anticipato, anche solo alla fine dell’estate 2023, permetterebbe ad OPPO di combattere, sin dal day one contro il colosso sudcoreano, anche nel campo dei pieghevoli.

OPPO Find N3: secondo i rumor, il display sarà più grande

Sebbene del prossimo modello Flip non siano ancora trapelate particolari indiscrezioni, del modello Fold si inizia a parlare sempre più intensamente: il leaker Digital Chat Station (via MySmartPrice) ha infatti diffuso le specifiche chiave di OPPO Find N3, dandoci una prima idea di cosa aspettarci dal pieghevole che andrà a sfidare il prossimo Samsung Galaxy Z Fold5.

La prima indicazione riguarda il codice del modello che dovrebbe contraddistinguere OPPO Find N3 e che dovrebbe essere il PHN110. Il post continua riferendo che lo smartphone sarà dotato di un display interno OLED LTPO pieghevole con frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz e risoluzione da 2260 x 2440 pixel.

Sebbene non venga menzionata la possibile diagonale del display, il passo in avanti in termini di definizione sembrerebbe notevole rispetto al modello di seconda generazione Find N2, che offre un pannello con risoluzione 1792 x 1920 pixel su una diagonale da 7,1 pollici.

La risoluzione, suggerisce che anche OPPO Find N3 manterrà quel form factor squadrato che contraddistingue la gamma seppur, ragionando sulle proporzioni, slanciandolo leggermente; è, inoltre, ipotizzabile che il produttore cinese vada ad aumentare leggermente la dimensione del display per avvicinare i 7,6 pollici del Samsung Galaxy Z Fold4. Questo potrebbe fare potenzialmente crescere anche le dimensioni del display esterno, attualmente da 5,54 pollici con form factor in 18:9, rendendolo più allungato e leggermente più ampio.

Tornando indietro, aumentare la dimensione del display interno corrisponderebbe ad un aumento generale, in pianta, delle dimensioni dello smartphone: già Find N2 ospita una batteria più capiente di quella del rivale Galaxy Z Fold4; l’aumento delle dimensioni potrebbe consentire ad OPPO di inserire una batteria con capacità maggiore o, chissà, ridurre lo spessore mantenendo la stessa capacità a bordo.

Al netto di questi ragionamenti, OPPO Find N3 dovrebbe poi offrire specifiche da vero top gamma: se la filosofia di scelte nella dotazione hardware venisse mutuata dal predecessore, lo smartphone dovrebbe essere spinto dal SoC più performante disponibile sul mercato al momento della commercializzazione; ad oggi, è lo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm ma chissà, magari, anche quest’anno, il chipmaker statunitense butterà sul mercato una versione + del già ottimo SoC.

Come sempre in questi casi, tutto ciò di cui vi abbiamo raccontato è frutto di indiscrezioni, ragionamenti e dettagli non confermati ufficialmente dalla casa. Siamo ancora lontani mesi dalla presentazione dei prossimi pieghevoli di casa OPPO ma, di certo, presto verranno svelati nuovi dettagli sul loro conto.

