Finalmente abbiamo una data per la presentazione della versione globale di OPPO Find N2 Flip. Il nuovo smartphone pieghevole è stato svelato in Cina in occasione dell’INNO Day 2022, lo scorso dicembre, ma è quasi arrivato il momento di accoglierlo anche da noi. Ecco tutto quello che ci ha svelato il produttore.

Ecco la data di lancio di OPPO Find N2 Flip in versione globale

OPPO annuncia oggi l’evento di lancio di OPPO Find N2 Flip, uno smartphone pieghevole che promette di diventare il nuovo riferimento nel segmento grazie a una serie di caratteristiche innovative. Queste le parole di Pete Lau, co-fondatore di OnePlus e ora SVP e Chief Product Officer di OPPO:

“Le nostre ricerche sugli smartphone pieghevoli sono iniziate nel 2018 e nel 2021 abbiamo sorpreso i nostri utenti con il lancio del nostro primo foldable, OPPO Find N, caratterizzato da una piega praticamente invisibile e dall’avanzata tecnologia Flexion Hinge. Con OPPO Find N2 Flip vogliamo portare i dispositivi pieghevoli ai limiti dell’avanguardia tecnologica in modo compatto ed elegante e ora siamo finalmente pronti per condividere a livello globale questo nuovo punto di riferimento nel settore“.

Lo smartphone a conchiglia introdurrà la Flexion Hinge di nuova generazione, più sottile, più piccola e più resistente rispetto al passato. Offrirà lo schermo verticale frontale più ampio tra quelli attualmente disponibili sugli smartphone flip, nonostante le dimensioni generali rimangano comunque compatte. Il format pieghevole consentirà di visualizzare le anteprime dei propri autoscatti e di usufruire di widget e strumenti che consentiranno di utilizzare il telefono anche da chiuso. A bordo anche la più capiente batteria mai vista su uno smartphone flip, compatibile con la tecnologia di ricarica SUPERVOOC (la più veloce sul mercato per questo tipo di dispositivo).

Come abbiamo visto, lo smartphone dispone del chipset MediaTek Dimensity 9000+, di un systema di fotocamere firmate Hasselblad e di un doppio schermo: uno interno da 7,1 pollici, in grado di garantire una luminosità massima di 1550 nits, e uno esterno da 5,54 pollici. Per ora non sappiamo se la versione globale offrirà qualche differenza rispetto a quella lanciata in Cina, ma tutto sembra portare alle stesse specifiche tecniche. Di recente sono trapelati anche il possibile prezzo per il mercato europeo, ma per conoscere i dettagli ufficiali ci toccherà attendere ancora qualche giorno.

La presentazione della versione globale di OPPO Find N2 Flip si terrà a Londra il 15 febbraio 2023 alle ore 15:30 italiane. L’evento potrà essere seguito in diretta streaming. Quanto state aspettando il nuovo smartphone pieghevole del produttore?

