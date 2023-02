Alla fine dello scorso anno è emerso che il team di sviluppatori di Google Messaggi era al lavoro su una nuova icona e, a distanza di circa tre mesi, i primi utenti stanno effettivamente iniziando a riceverla.

Ricordiamo che fino a novembre dello scorso anno il design dell’icona di Google Messaggi è rimasto praticamente immutato per molto tempo (aveva un aspetto squadrato ed emulava una piccola finestra di messaggio con tre linee al suo interno).

Probabilmente il team di Google ha ritenuto che fosse arrivato il momento di aggiornare l’icona di Google Messaggi e darle un look più moderno e al passo con quello delle icone delle altre app principali del colosso di Mountain View.

L’icona di Google Messaggi cambia aspetto

E così, al fine di evidenziare una sorta di relazione con l’app Telefono e con l’app Contatti, Google ha modificato il design delle icone di tutte e tre queste applicazioni con forme simili a delle bolle.

Per quanto riguarda l’icona di Google Messaggi, ora è composta da due ovali, uno dei quali si estende verso il basso come un fumetto.

In Rete si stanno moltiplicando le segnalazioni di utenti che hanno ricevuto il nuovo look dell’icona di Google Messaggi anche se pare che alcuni possessori di Google Pixel 6 e Pixel 7 abbiano riscontrato un bug (non corrispondenza delle icone nella barra delle notifiche e nella schermata di blocco).

Al momento non è chiaro quanto sia diffusa l’implementazione della nuova icona ma probabilmente nel giro di qualche giorno (o, al massimo, di alcune settimane) dovrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Se desiderate scaricare le ultime versioni disponibili di Google Messaggi per Android potete fare riferimento all’apposita pagina di APK Mirror (la trovate seguendo questo link).

L’app per Android è disponibile anche nel Google Play Store e può essere scaricata attraverso il seguente badge: