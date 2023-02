Samsung Galaxy S23 è stato presentato il 1° febbraio 2023 insieme ai fratelli maggiori, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, ma potete già acquistarlo in offerta con uno sconto di 100 euro nella versione meno costosa, quella con 128 GB di memoria interna. Per la discesa di prezzo praticamente istantanea bisogna ringraziare le offerte di lancio del produttore sud-coreano, che ha deciso di proporre ribassi sulle versioni con più memoria.

Sconto di 100 euro per Samsung Galaxy S23

Samsung ha proposto sullo shop ufficiale la versione da 256 GB di Galaxy S23 allo stesso prezzo di quella da 128 GB grazie a un cashback di 60 euro, e questo ha fatto scendere il costo della versione “base”, che altrimenti non sarebbe stata scelta da nessuno. Come abbiamo visto, Galaxy S23 non porta uno stravolgimento rispetto al predecessore, ma introduce comunque un bel cambiamento: si tratta del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, che in base ai primi benchmark e alle nostre prove sembra aver portato molto più brio alla gamma rispetto all’Exynos dello scorso anno.

A bordo abbiamo uno schermo Dynamic AMOLED 2X da 6,1 pollici a risoluzione Full-HD+ con refresh rate fino a 120 Hz, 8 GB di RAM, 128 GB di memoria interna UFS 3.1 (UFS 4.0 solo sulle versioni da almeno 256 GB), tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x, connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS e porta USB Type-C. La batteria aumenta di 200 mAh rispetto a Galaxy S22: questa volta abbiamo infatti 3900 mAh, sempre con supporto alla ricarica rapida cablata da 25 W, Fast Wireless Charging 2.0 e Wireless PowerShare (inversa).

Lo smartphone è stato presentato pochissimi giorni fa e lanciato in Italia a un prezzo di partenza di 979 euro (128 GB), ma potete acquistarlo in offerta su eBay con uno sconto di 100 euro. Seguendo il link qui in basso potete portarvelo a casa nella versione Phantom Black a 879 euro, con possibilità di pagamento tramite PayPal (eventualmente dilazionato in tre rate). In caso di indecisioni avete già a disposizione la nostra prova (in attesa della recensione vera e propria, in arrivo nei prossimi giorni).

Acquista Samsung Galaxy S23 in offerta

Leggi anche: Samsung Galaxy S23 dopo 2 giorni: cosa cambia davvero rispetto a S22?