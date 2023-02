La gamma di smartphone POCO si aggiorna con il debutto di due interessanti novità: si tratta del POCO X5 5G e del POCO X5 Pro 5G. I due smartphone vanno ad arricchire la gamma del brand POCO proponendosi come alternative complete ed interessanti per la fascia media del mercato, con un design che richiama altre recenti produzioni della gamma POCO. Per entrambi gli smartphone c’è un SoC Qualcomm con una sostanziale differenza in termini di prestazioni tra i due e con il Pro che può contare sullo Snapdragon 778G che dovrebbe garantire una marcia in più.

In termini di prezzo, come da tradizione per il marchio, i nuovi POCO X5 e X5 Pro arrivano sul mercato con un posizionamento particolarmente interessante grazie anche ad una promo lancio che garantisce 50 euro di sconto per tutte le varianti con la gamma che, quindi, partirà da 249,90 euro. Ecco tutti i dettagli sui due nuovi smartphone del brand:

POCO X5 5G è ufficiale: Snapdragon 695 e buone specifiche tecniche

POCO svela oggi il nuovo POCO X5 5G. Lo smartphone va ad arricchire la gamma del brand proponendo una scheda tecnica completa, impreziosita dall’oramai rodato SoC Qualcomm Snapdragon 695, chipset che garantisce il supporto al 5G e che ha registrato ampia diffusione sul mercato già nel 2022.

Il SoC è affiancato da una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 33 W. Il nuovo POCO X5 5G arriva sul mercato in una variante base con 6 GB di RAM e 128 GB di storage oltre che in una variante top con 8 GB di RAM e 256 GB di storage. Per entrambe le versioni, la RAM è LPDDR4X mentre lo storage è di tipo UFS 2.2 (con supporto all’espansione tramite microSD).

Il comparto fotografico del nuovo POCO X5 5G include una tripla fotocamera posteriore:

sensore principale da 48 Megapixel con apertura f/1.8

con apertura f/1.8 sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel con FOV di 118°

sensore per le macro da 2 Megapixel con apertura f/2.4

C’è poi una fotocamera anteriore da 13 Megapixel con apertura f/2.45. Lo smartphone può contare su di un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz. Da segnalare anche il supporto NFC, la presenza di un sensore di impronte digitali laterale, la connettività Dual SIM e il jack da 3,5 mm.

Il sistema operativo è Android 13 con MIUI 13 for POCO. Lo smartphone presenta dimensioni pari a 165,88 x 76,21 x 7,98 mm per un peso complessivo di 189 grammi e arriverà sul mercato nelle varianti cromatiche Green, Blue e Black.

Il POCO X5 5G arriva sul mercato con una promo lancio, valida fino al 13 febbraio. Ecco i prezzi:

6+128 GB : 299,90 euro; prezzo scontato a 249,90 euro con l’offerta lancio

: 299,90 euro; prezzo scontato a con l’offerta lancio 8+256 GB: 349,90 euro; prezzo scontato a 299,90 euro con l’offerta lancio

POCO X5 Pro: SoC Snapdragon 778G e fotocamera da 108 Megapixel per il nuovo mid-range

Tra le novità per la gamma POCO troviamo anche il POCO X5 Pro 5G. Si tratta di uno smartphone di fascia più alta rispetto al modello “non Pro”. La scheda tecnica ruota intorno al SoC Qualcomm Snapdragon 778G in grado di garantire, senza dubbio, una marcia in più rispetto allo Snapdragon 695.

Anche in questo caso, il SoC è supportato da una batteria da 5.000 mAh ma con il plus rappresentato dal supporto alla ricarica rapida da 67 W. Lo smartphone può contare su due varianti. La versione base ha 6 GB di RAM e 128 GB di storage mentre quella top presenta 8 GB di RAM e 256 GB di storage. La RAM è ancora LPDDR4X mentre lo storage è UFS 2.2.

Il nuovo POCO X5 Pro 5G presenta un display AMOLED da 6,67 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120 Hz- Il comparto fotografico prevede tre camere posteriori con questa configurazione:

sensore principale da 1 08 Megapixel con sensore da 1/1,52”

con sensore da 1/1,52” sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel con FOV di 118°

sensore per le macro da 2 Megapixel con apertura f/2.4

C’è una fotocamera anteriore da 16 Megapixel. A completare le specifiche tecniche troviamo il supporto Dual SIM, il jack audio per le cuffie, il supporto NFC e il sensore di impronte digitali laterale. Da notare che il sistema operativo è Android 13 con MIUI 14 for POCO. Il nuovo POCO X5 Pro 5G presenta dimensioni pari a 162,91 x 76,03 x 7,9 mm con un peso di 181 grammi. Le colorazioni previste sono Black, Blue e Yellow.

Il nuovo POCO X5 Pro 5G debutta sul mercato ed è protagonista di una promo lancio valida fino al 13 febbraio che garantisce uno sconto di 50 euro. Ecco i prezzi:

6+128 GB : 349,90 euro; prezzo scontato a 299,90 euro con l’offerta lancio

: 349,90 euro; prezzo scontato a con l’offerta lancio 8+256 GB: 399,90 euro; prezzo scontato a 359,90 euro con l’offerta lancio

