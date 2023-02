Chrome è sicuramente uno dei servizi offerti da Google a cui l’azienda tiene maggiormente, lo dimostra anche il fatto che il software in questione riceve costantemente aggiornamenti e migliorie; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto le nuove modalità di aggiornamento, l’intento di semplificare la traduzione delle immagini e la riduzione delle notifiche indesiderate dai siti web. Oggi diamo uno sguardo ad una nuova funzionalità che potrebbe arrivare presto nella versione Chrome per Android.

Chrome per Android consentirà presto di eliminare un breve intervallo della vostra cronologia

Circa un anno fa Big G introdusse una piccola novità nella sua app Google per Android, aggiungendo la possibilità di eliminare gli ultimi 15 minuti della cronologia di navigazione in pochi semplici passi, nell’applicazione in questione infatti, cliccando sull’avatar del vostro account in alto a destra avete la possibilità di selezionare, nel menù a comparsa, la dicitura “Elimina gli ultimi 15 minuti“. Scegliendo ed in seguito confermando la vostra scelta, verrà cancellata la cronologia di ricerca non solo dal dispositivo, ma anche dai server cloud di Google.

Ora stando a quanto scoperto dai colleghi di Chrome Story, sembra che la medesima funzionalità verrà implementata nella versione di Chrome per Android: è stato infatti individuato un nuovo flag per gli sviluppatori che abiliterebbe un’opzione chiamata “Eliminazione rapida” nel menù nella parte superiore destra del browser (il classico con i tre puntini in verticale).

Enable quick delete When enabled, a new quick delete option appears in the three dots menu allowing users to quickly delete their last 15 mins of data. Chromium Gerrit

Attualmente il flag in questione non è disponibile per tutti gli utenti e non ci sono screenshot che lo raffigurano, inoltre non è chiaro né quando verrà largamente implementato, né se rimarrà una funzione esclusiva della versione di Chrome per Android, considerando infatti che si tratta di uno strumento che agisce a livello di account, non è da escludere che Google possa decidere di aggiungerlo al suo browser in ogni sua variante e declinazione.

