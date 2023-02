Dopo mesi di indiscrezioni, ieri sera Samsung ha finalmente presentato la serie Samsung Galaxy S23, dando grande risalto anche al notevole supporto software che il colosso coreano garantirà a chi acquisterà tali device, come da sua tradizione.

E così i possessori di questi smartphone potranno fare affidamento su quattro anni di aggiornamenti del sistema operativo mobile di Google e su cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Gli update in programma per la serie Samsung Galaxy S23

Iniziando dal sistema operativo, i nuovi smartphone di punta del colosso coreano dovrebbero ricevere le seguenti future versioni:

Android 14 (alla fine del 2023)

Android 15 (alla fine del 2024)

Android 16 (alla fine del 2025)

Android 17 (tra la fine del 2026 e l’inizio del 2027)

Il colosso coreano non introduce novità software soltanto attraverso le varie versioni del sistema operativo mobile di Google ma anche tramite le release della sua interfaccia personalizzata, ossia One UI e la serie Samsung Galaxy S23 dovrebbe ricevere le seguenti versioni:

One UI 6 (alla fine del 2023, contemporaneamente ad Android 14)

One UI 6.1 (all’inizio del 2024)

One UI 7 (alla fine del 2024, contemporaneamente ad Android 15)

One UI 7.1 (all’inizio del 2025)

One UI 8 (alla fine del 2025, contemporaneamente ad Android 16)

One UI 8.1 (all’inizio del 2026)

One UI 9 (tra la fine del fine 2026 e l’inizio del 2027, contemporaneamente ad Android 17)

One UI 9.1 (nella prima parte del 2027)

Infine, per quanto riguarda gli aggiornamenti con le patch di sicurezza, per i primi tre anni il colosso coreano li rilascerà con cadenza mensile e ciò significa fino almeno alla prima parte del 2026. Successivamente si passerà ad un rilascio ogni 3 mesi mentre ancora non è chiaro nel quinto anno di supporto software garantito con quale frequenza arriveranno tali update.

Ad ogni modo, chi deciderà di acquistare uno di tali smartphone può essere certo che per alcuni anni non avrà problemi per quanto riguarda il supporto software.

