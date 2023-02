Torniamo ad occuparci, ancora una volta, dei Samsung Galaxy S23, i prossimi smartphone Android top gamma di casa Samsung che il produttore sudcoreano svelerà ufficialmente tra poco meno di 48 ore.

Nonostante gli smartphone siano stati praticamente resi ufficiali e privati di ogni possibile segreto da una mole sempre crescente e incessante di rumor, ora dopo ora continuano ad emergere ulteriori dettagli, nuove immagini e nuovo materiale pubblicitario riguardante tutti e tre gli smartphone.

Samsung Galaxy S23: i rumor continuano incessanti

I prossimi smartphone Android top gamma di casa Samsung si confermano l’argomento scottante del momento, con rumor che spuntano da ogni dove e che ci hanno, settimana dopo settimana, raccontato vita, morte e miracoli di questi dispositivi per i quali Samsung sembra non avere fatto nulla di particolare per mantenere almeno un minimo di hype.

Prima di scoprire le ultime indiscrezioni condivise dai vari leaker, ecco il punto della situazione su tutto ciò che è trapelato (solo) nell’ultima settimana sui prossimi top gamma di casa Samsung:

Ecco tanto altro materiale pubblicitario sui Samsung Galaxy S23

Nelle ultime ore, il portale tedesco WinFuture (via AndroidHeadlines) ha pubblicato una serie di poster pubblicitari su tutti e tre i prossimi top gamma di casa Samsung; alcuni di questi sono già trapelati in precedenza, mentre altri sono stati condivisi per la prima volta.

Tutti questi poster vanno a evidenziare le varie caratteristiche dei Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, con riferimenti alle nuove funzionalità della One UI 5.1 (che debutterà proprio con loro) basata su Android 13, alla potenza di calcolo offerta dal SoC Snapdragon 8 Gen 2 di casa Qualcomm, personalizzato appositamente per questo trio di smartphone (infatti è chiamato Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy), ai miglioramenti del comparto fotografico, specie in condizioni di scarsa illuminazione, alla migliore efficienza del multitasking, alla maggiore autonomia, alla resistenza ad acqua e polvere e, in ultimo, alle potenzialità dell’intero ecosistema Galaxy. Inoltre, la S Pen viene più volte messa sotto i riflettori quando si parla del modello Ultra, l’unico del lotto che sarà dotato, oltre che della penna, di un sensore fotografico da 200 megapixel (con molta probabilità sarà l’ISOCELL HP2 recentemente presentato da Samsung).

Nella precedente galleria sono riportati tutti i poster pubblicitari trapelati riguardanti il modello top Samsung Galaxy S23 Ultra; nella galleria condivisa poco sotto, invece, sono riportati tutti i poster pubblicitari trapelati riguardanti i modelli base, ovvero Galaxy S23 e Galaxy S23+.

Come suggerito dalle immagini con il contenuto della confezione di vendita, utti e tre gli smartphone arriveranno senza caricabatterie in confezione: questo, tuttavia, non dovrebbe sorprendere visto che il produttore sudcoreano ha già da tempo rimosso i caricabatterie dalla confezione di vendita.

Facendo un passo indietro, sarà poi interessante scoprire la risposta della community ai tre smartphone, i primi Galaxy S che, dopo tanto tempo, arriveranno qui da noi con SoC Snapdragon e non con SoC Exynos: si dice, infatti, che questa volta non esisterà una versione con SoC Exynos dei Samsung Galaxy S.

Il modello base è praticamente ufficiale a causa di AT&T

L’operatore telefonico statunitense AT&T ha erroneamente pubblicato in anticipo una pagina promozionale, prontamente rimossa ma della quale possiamo raccontarvi grazie ai colleghi di 9to5Google, che offre immagini ufficiali del modello base della gamma, ovvero il Samsung Galaxy S23 liscio, in tutte e quattro le sue colorazioni (indicate coi nomi Phantom Black, Cream, Green, Lavender).

Al netto delle immagini, la pagina andava a confermare le specifiche principali e alcune funzionalità del modello base e della variante Plus che, stando alla enorme mole di rumor trapelata finora, sarà in linea di massima una versione zoomata del Galaxy S23 base.

In primo luogo, un poster pubblicitario fornisce alcune informazioni su come Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+ rivolgeranno una particolare attenzione alla Nightography (fotografia in notturna) e al risultare eco-compatibili (grazie alla scelta oculata dei materiali). Questo è il contenuto del messaggio, tradotto in italiano:

“Rendi ogni giorno epico con il nuovo Samsung Galaxy S23+. Cogli l’attimo con la nitidissima fotocamera da 50 MP con Nightography perfezionata. Galaxy S23+ è realizzato con materiali ecologici e sostenibili e offre potenti prestazioni di elaborazione, display adattivo automatico da 6,6 pollici e alimentazione della batteria per farti andare avanti!”

Appuntamento alle ore 19:00 di mercoledì 1 febbraio

Sebbene siamo certi che nelle prossime 48 ore i rumor continueranno a susseguirsi incessantemente, per avere la certezza matematica che tutto ciò che è trapelato finora corrisponda alla realtà, sarà necessario attendere le ore 19:00 di mercoledì 1 febbraio 2023, momento in cui inizierà l’evento Unpacked 2023 del produttore sudcoreano.

L’evento con cui Samsung presenterà i propri flagship 2023, ovvero i Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra, svelando gli ultimi dettagli (ed eventuali sorprese), verrà trasmesso in diretta e lo seguiremo anche noi che vi proporremo una live dedicata sul nostro canale YouTube, a partire dalle 18:45 di mercoledì. Il mese di febbraio si prepara a partire col botto.

