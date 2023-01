Quella odierna si è rivelata una giornata piuttosto ricca di novità targate Motorola: oltre avere presentato ben quattro dispositivi che compongono la famiglia Moto G 2023, la Casa Alata ha presentato anche il nuovo Motorola Moto E13.

Si tratta di uno smartphone Android davvero economico che viene proposto ad un prezzo di poco superiore ai 100 euro, offrendo in cambio specifiche non troppo esaltanti ma un’autonomia molto interessante.

Motorola Moto E13 è ufficiale

Protagonista di alcune indiscrezioni nella giornata di ieri, il nuovo Motorola Moto E13 è, come anticipato, uno smartphone economico che si pone alla base della gamma del produttore di proprietà di Lenovo.

Lo smartphone è caratterizzato da un design gradevole, in linea con molti smartphone proposti da Motorola nel corso del 2022 e offre, all’anteriore, un display IPS LCD piatto da 6,5 pollici con risoluzione HD+ interrotto da un notch a goccia che ospita una fotocamera da 5 megapixel. Non sorprende, vista la fascia di appartenenza e la tecnologia del display, che il mento inferiore sia piuttosto pronunciato.

Posteriormente, all’interno di una placca rettangolare, è collocato il comparto fotografico: sebbene siano presenti due oblò, Moto E13 offre una singola fotocamere posteriore da 13 megapixel; l’altro oblò contiene il flash LED. L’unico altro dettaglio che ritroviamo sulla scocca posteriore è il logo del produttore.

A muovere il tutto, troviamo il SoC Unisoc Tiger T606, una soluzione di fascia bassa, realizzata a 12 nm e caratterizzata dalla presenza di una CPU octa-core e della GPU Mali-G57 MP1. Ad affiancare il SoC, troviamo 2 GB di memoria RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, espandibile tramite scheda di memoria microSD (con slot dedicato, in alternativa alla seconda SIM).

Completano il pacchetto una batteria da 5000 mAh (la casa dichiara oltre 36 ore di autonomia) con supporto alla ricarica cablata a 10 W (tramite porta USB Type-C), il supporto alle reti 4G, al Wi-Fi 5 e al Bluetooth 5.0, il jack audio da 3,5 mm e Android 13 in versione Go Edition. Mancano, invece, un lettore delle impronte digitali e l’NFC.

Scheda tecnica completa

Di seguito, riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Motorola Moto E13.

Dimensioni: 164,2 x 75 x 8,5 mm

x x Peso: 179,5 grammi

Materiali: vetro (frontale), plastica (frame, retro)

(frontale), (frame, retro) Display: IPS LCD da 6,5” con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel, in 20:9) a 60 Hz

da con risoluzione (720 x 1600 pixel, in 20:9) a SoC: Unisoc Tiger T606 (12 nm) con CPU octa-core e GPU Mali-G57 MP1

(12 nm) con CPU octa-core e GPU Memoria RAM: 2 GB

Spazio di archiviazione: 64 GB (eMMC 5.1) espandibili tramite scheda microSD (fino a 1 TB )

(eMMC 5.1) espandibili tramite scheda microSD (fino a ) Fotocamera posteriore singola con flash LED: sensore grandangolare da 13 MP (f/2.2) con PDAF

con flash LED: sensore grandangolare da (f/2.2) con PDAF Fotocamera anteriore: sensore da 5 MP (f/2.4)

(f/2.4) Audio: mono (speaker singolo), jack audio da 3,5 mm , Dolby Atmos

(speaker singolo), , Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM), 4G /3G/2G

(Nano-SIM), /3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 802.11ac (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.0 , GPS (A-GPS, GLONASS, Galileo), USB Type-C

(2,4 e 5 GHz), , (A-GPS, GLONASS, Galileo), Sensori: prossimità , luminosità , accelerometro

, , Batteria: unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica cablata a 10 W

con supporto alla ricarica cablata a Sistema operativo: Android 13 Go Edition personalizzato con interfaccia My UX

Galleria immagini dello smartphone

Disponibilità e prezzo del Motorola Moto E13

Arriviamo alla conclusione parlando di disponibilità e prezzo del nuovo Motorola Moto E13: lo smartphone, viene proposto nelle tre colorazioni Cosmic Black, Aurora Green e Creamy White e sarà in vendita nelle prossime settimane, anche in Italia.

Il produttore ha scelto 119,99 euro come prezzo di vendita per questo Moto E13, nella sola configurazione 2+64 GB, un prezzo decisamente interessante per uno smartphone che punta forte soprattutto sull’autonomia.

