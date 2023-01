Dopo le recenti fughe di notizie relative a Motorola Moto G53, G73 e G23, oggi sono emerse nuove immagini e le specifiche degli smartphone entry-level Moto G13 e Moto E13.

Motorola Moto G13 sembra un versione depotenziata di Moto G23

Secondo quanto riportato dall’informatore Sudhanshu Ambhore, Motorola Moto G13 sembra essere identico nell’aspetto a Moto G23, tuttavia le specifiche sarebbero inferiori. Moto G13 offrirebbe una fotocamera di profondità da 2 MP, inoltre la risoluzione della fotocamera selfie sarebbe di 8 MP e la ricarica rapida per la batteria da 5.000 mAh sarebbe da 20 W.

Per il resto i due smartphone Motorola avrebbero in comune la maggior parte delle loro specifiche, ossia un display LCD IPS da 6,5 ​​pollici 20:9 con risoluzione 720 x 1.600 pixel e frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Il display sarebbe protetto da uno strato Panda Glass e la fotocamera principale posteriore di entrambi i dispositivi consisterebbe in un sensore da 50 MP.

I due smartphone sarebbero alimentati dal chipset Helio G85 di MediaTek ed eseguirebbero Android 13. Altri presunti dettagli includono una classificazione IP52, una porta USB-C, jack da 3,5 mm e altoparlanti stereo, tuttavia la fonte non menziona nulla sulla configurazione della memoria.

Motorola Moto E13 sembra un versione depotenziata di Moto G13

Motorola Moto E13 sarebbe invece una versione ancora più economica di Moto G13 in quanto adotterebbe un display LCD da 6,52 pollici con risoluzione HD+ e un chipset Unisoc Tiger T606, inoltre questo dispositivo verrebbe fornito con Android 13 Go Edition.

La batteria sarebbe da 5.000 mAh, ma la velocità di ricarica scenderebbe a 10 W tramite USB-C, infine la fotocamera principale sarebbe da 13 MP e il dispositivo avrebbe uno slot microSD per estendere lo spazio di archiviazione interno.

Motorola Moto E13 dovrebbe costare intorno ai 100-120 euro per una configurazione da 2 GB di RAM e 64 GB di archiviazione, mentre Moto G13 dovrebbe costare un po’ meno di 200 euro.

