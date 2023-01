All’inizio di questo mese il team di sviluppatori di Google Messaggi ha introdotto un’importante novità: ci riferiamo ad un sistema di crittografia end-to-end per i messaggi di gruppo, funzionalità al momento disponibile soltanto per gli utenti che hanno aderito al programma beta.

Ricordiamo che si tratta di una caratteristica presente in tanti servizi di messaggistica della concorrenza e che gli utenti hanno dimostrato di apprezzare in modo particolare, in quanto è uno strumento che è capace di garantire un elevato livello di protezione della privacy.

Google Messaggi ha posto un limite alla crittografia nei gruppi

La crittografia end-to-end ha fatto il suo ingresso in Google Messaggi nel giugno del 2021 nelle conversazioni singole, per poi arrivare anche in quelle di gruppo nel dicembre dello scorso anno (da gennaio in versione beta aperta a tutti gli interessati).

Solo che, per quanto riguarda i gruppi, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha deciso di impostare un limite numerico, inizialmente pari a 21 partecipanti: in caso di superamento di tale limite, automaticamente la crittografia end-to-end viene disattivata e nella pagina relativa ai dettagli della chat viene aggiunta la precisazione che “La crittografia end-to-end non è disponibile in questa conversazione”.

Il team di Google ha spiegato che questo limite per la crittografia della chat di gruppo per i messaggi fa parte del beta test e, sebbene non abbia detto in modo chiaro se intende aumentarlo una volta che la funzionalità sarà più ampiamente disponibile, tale ipotesi appare piuttosto concreta.

E a conferma di ciò, nelle scorse ore tale limite è stato portato a 100 partecipanti (che attualmente è il massimo di membri supportati in una conversazione di gruppo dallo standard RCS).

Se desiderate entrare nel programma beta di Google Messaggi non dovete fare altro che seguire questo link mentre la versione stabile dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge: