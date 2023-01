Il team di YouTube Music sta lanciando un programma di beta-testing per consentire a un numero limitato di persone di accedere alle prime funzionalità in fase di sviluppo. Il programma è rivolto a tutti coloro che utilizzano (o vorrebbero utilizzare) continuativamente YouTube Music Premium e sono disposti a contribuire al miglioramento dell’applicazione e delle sue funzionalità, provando le novità e fornendo feedback. In cambio si può ricevere un anno gratis di YouTube Music Premium. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Come ricevere un anno gratis di YouTube Music Premium

Per provare le funzioni in arrivo con i prossimi aggiornamenti e usufruire di ben un anno di abbonamento al servizio YouTube Music Premium in modo completamente gratuito è necessario compilare un questionario dal nome “YouTube Music Listening Room” su Google Form. Naturalmente l’accesso è riservato a poche persone e ci sono alcuni requisiti da soddisfare in fase di candidatura. Per poter entrare a far parte della YouTube Music Listening Room è necessario soddisfare i seguenti requisiti:

Essere un amante della musica;

Utilizzare YouTube Music come servizio di streaming musicale principale per un anno (è possibile continuare a utilizzare un altro servizio di streaming musicale allo stesso tempo);

Fornire regolarmente feedback attraverso conversazioni e sondaggi su Discord;

Accettare di NON condividere alcuna informazione (ad esempio screenshot, foto o registrazioni di conversazioni o di funzioni in anteprima) con nessuno al di fuori del gruppo Discord.

Passando al questionario vero e proprio, le domande sono piuttosto generiche e comprendono le proprie abitudini di ascolto, i servizi di streaming musicale a cui si è attualmente iscritti, la personalità musicale (vi sarà chiesto di condividere alcuni degli artisti preferiti), nonché i dispositivi utilizzati di frequente per l’ascolto di musica (telefono, computer, tablet, TV e altri).

Insomma, i requisiti per partecipare sembrano piuttosto semplici da rispettare, così come le richieste a cui fornire una risposta. Tuttavia, YouTube Music ci tiene a precisare che non tutti i candidati saranno accettati, senza però fornire un numero massimo di persone. Coloro che verranno scelti, superando così la fase di candidatura, saranno contattati nel corso del mese di febbraio 2023 per essere informati sui passi successivi da compiere per partecipare a tutti gli effetti al programma. È importante sottolineare che il team non ha comunicato la data di scadenza del modulo, quindi non è chiaro per quanto tempo e fino a quando le iscrizioni saranno effettivamente aperte. Qualora foste interessati, il consiglio è quello di affrettarsi. Per procedere con la compilazione del questionario è sufficiente cliccare questo link.

