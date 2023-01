In queste settimane Google sta lavorando duramente per aggiungere nuove funzioni e migliorare l’interfaccia di YouTube Music, l’app proprietaria per lo streaming musicale. Dopo l’introduzione del selettore dell’output su Android 13, della possibilità di creare una radio personalizzata e di una funzionalità in stile karaoke, è il turno di un restyling dell’interfaccia grafica. Negli ultimi mesi la grafica dell’app ha subito molti cambiamenti e, in linea con i mesi passati, l’azienda ha deciso di continuare a intervenire con piccole ma costanti modifiche. In questo articolo vediamo quali.

Come cambia l’interfaccia della Raccolta di YouTube Music

Nonostante le varie modifiche grafiche, la scheda Raccolta è rimasta pressoché invariata dal 2018. Sebbene YouTube abbia brevemente testato una riprogettazione dell’interfaccia della Raccolta con alcuni utenti nell’agosto dello scorso anno, questa non ha mai visto la luce perché ritirata poche settimane dopo. A quanto pare la nuova versione è finalmente disponibile per tutti gli utenti e include alcune modifiche aggiuntive al restyling tentato lo scorso anno.

L’interfaccia è stata completamente rinnovata, eliminando il carosello delle attività recenti e l’elenco delle categorie in favore di un design più minimale che consente di accedere immediatamente a playlist, brani, album e altro ancora. Come mostrato negli screenshot qui sotto, quando si clicca sul titolo della schermata Raccolta in alto, comprare un menu rapido che consente di passare rapidamente da una vista all’altra; le tre opzioni disponibili sono Raccolta, Download e File del dispositivo. È possibile accedere a questo menu anche toccando il pulsante Raccolta nella barra inferiore dell’applicazione, garantendo una migliore accessibilità per tutti quegli utenti che vogliono utilizzare il dispositivo con una sola mano.

Previous Next Fullscreen

A fianco del titolo del menu di riferimento – Raccolta, in questo caso – sono presenti quattro pulsanti rapidi, ovvero Cronologia che permette di consultare in tutta semplicità lo storico di tutte le canzoni ascoltate, Trasmetti a un dispositivo per permettere la riproduzione su un device esterno compatibile, Cerca per cercare un album, canzone, artista nel vasto catalogo messo a disposizione da YouTube Music e infine l’icona del profilo per gestire il proprio account, modificare alcuni settaggi nelle impostazioni, gestire l’abbonamento e altro.

Subito sotto ci sono quattro filtri rapidi che consentono di circoscrivere i risultati visualizzati nella scheda in base ad alcune categorie, ovvero Playlist, Brani, Album e Artisti. Per raggiungere le canzoni scaricate sulla memoria del dispositivo è necessario recarsi nel filtro relativo ai brani della raccolta dove farà la sua comparsa un filtro aggiuntivo relativo solo ai brani scaricati.

È inoltre possibile ordinare i risultati mostrati nella scheda Raccolta utilizzando un menu a discesa posizionato sotto i filtri che consente di ordinare per Attività recente, Aggiunti di recente e Ascoltati di recente. Infine, in basso a destra è stato aggiunto un pulsante fluttuante dalle dimensioni generose e con una tonalità di colore in contrasto con quella generale dell’app, che consente di aggiungere rapidamente una nuova playlist.

Disponibilità della nuova grafica della Raccolta

La riprogettazione della scheda della libreria di YouTube Music dovrebbe essere disponibile a partire dalla versione 5.38 dopo aver forzato l’arresto dell’app: tuttavia, in alcuni casi è presente anche in versioni precedenti come la 5.36. Il rollout della nuova interfaccia sembra essere quindi graduale, dunque bisogna solo pazientare e aspettare il proprio turno. Per cercare di essere i primi a ricevere la nuova grafica potete aggiornare l’app YouTube Music all’ultima versione disponibile sul Play Store di Google tramite il badge presente qui sotto.

Forse ti sei perso: Google rilascia Android 13 QPR2 Beta 2 per i Pixel: ecco tutte le novità