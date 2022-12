YouTube Music, il servizio di streaming musicale di Google, permette, come tutti gli altri competitor, di riprodurre brani casualmente inseriti in una stazione radio. La creazione di stazioni radio è compito di algoritmi che, in base ai nostri gusti, accorpano varie canzoni in una stessa stazione radio. Questo processo, del tutto automatico, tiene conto di generi, artisti, album e canzoni specifiche che ascoltiamo di frequente o che comunque possano in qualche modo interessare seguendo lo stesso filone musicale. Tuttavia, non sempre le radio create ad hoc riescono ad intercettare gli interessi e i gusti dell’utente. Proprio per questo motivo, Google ha deciso di introdurre una nuova funzione chiamata “Crea una radio” integrata nell’applicazione.

Come funziona “Crea una radio”

Come per tutte le app di Google, YouTube Music ha un’interfaccia molto chiara e semplice. Anche in questo caso, l’accesso a questa nuova funzione è rapido e immediato. Verrà infatti mostrato un banner nella home page dell’app con un pulsante che invita all’azione. Basterà cliccarci sopra per iniziare a dare indicazioni sui propri gusti e creare la stazione radio personalizzata. Con un processo che ricorda molto la prima configurazione dell’app YouTube Music, la prima schermata riguarda la scelta degli artisti da includere nella stazione, poi si passa ad una seconda schermata in cui si può scegliere se il mix personalizzato dovrà essere composto da artisti noti, sconosciuti o entrambi. Infine un’ultima schermata nella quale vi sarà la possibilità di scegliere generi, stati d’animo e altre finezze che andranno a definire con cura la playlist in base alle scelte fatte.

Alla fine del processo di configurazione, apparirà una playlist avente come descrizione “Personalizzazione musicale senza fine per te. Sempre in aggiornamento”, o quantomeno questa è la traduzione attuale. Nel corso delle settimane Google potrebbe apportare delle modifiche e cambiarne il nome, come successo in passato per altre funzioni.

Alcuni utenti su Reddit lamentano il fatto che, sebbene sia presente il solito pulsante per aggiungere la radio appena creata alla libreria, questa in realtà non venga salvata. Essendo una prima versione, è probabile si tratti di un bug. Sicuramente Google è al lavoro per migliorarne la funzionalità e l’usabilità e correggere quei bug che sono all’ordine del giorno quando si introduce una novità.

Quando sarà disponibile la radio personalizzata

La funzione è stata per il momento distribuita solo ad alcuni utenti. Google non ha fornito una roadmap o una data di scadenza entro la quale tutti potranno beneficiarne. Come spesso accade, essendo una funzione in fase di sviluppo, è lecito aspettarsi diversi cambiamenti che andranno a migliorare l’esperienza utente. Questo porterà via del tempo, quindi verosimilmente ci si può aspettare una diffusione di massa nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.