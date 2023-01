Micro Gesture è un’app che offre la possibilità di eseguire svariate azioni con il proprio smartphone senza toccare il display.

In pratica è possibile associare una specifica azione a un determinato breve movimento dello smartphone, come ad esempio richiamare Google Assistant inclinando brevemente il dispositivo sull’asse X, aprire l’area delle notifiche ruotandolo sull’asse Y, oppure accedere alle app recenti o a un’app in particolare ruotandolo sull’asse Z.

Micro Gesture permette di eseguire svariate azioni muovendo lo smartphone

L’app sfrutta il giroscopio integrato nello smartphone per riconoscere i piccoli gesti, migliorando notevolmente l’esperienza soprattutto quando si utilizzano dispositivi mobili con schermo grande.

Micro Gesture permette di regolare la sensibilità al movimento per adattarsi ai diversi utenti e di aggiungere vibrazione o testo per avere un feedback, inoltre consente di personalizzare il numero di rotazioni e la direzione di rotazione del gesto in combinazione con l’asse di rotazione.

Previous Next Fullscreen

L’app include dozzine di azioni basilari integrate ad esempio per controllare Wi-Fi, bluetooth, blocco schermo, screenshot, tocco e scorrimento simulati, avvio di app e altro, ma permette anche di simulare il mouse sullo schermo e disabilitare o ridefinire i gesti per app specifiche. Inizialmente è necessaria un po’ di pratica, ma una volta padroneggiato il sistema di controllo l’app risulta particolarmente comoda.

Micro Gesture è disponibile gratuitamente per 30 giorni, dopodiché bisognerà pagare 10,99 euro per continuare a utilizzarla. L’app è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive. Qui sotto potete vedere l’app in azione.

Da non perdere: Migliori smartphone Android