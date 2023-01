Scaricali ora: nuove App e Giochi Android in offerta o gratis per poco tempo

Sul Play Store ci sono nuove applicazioni e giochi Android in offerta valide dal 18 gennaio 2023. Fra le principali novità ci sono alcune app disponibili completamente gratis che potrebbe valer la pena aggiungere alla propria raccolta così da non doverli pagare in futuro. Ad esempio PDF Editor Pro, sempre utile, è disponibile gratis mentre Photo Editor Pro è disponibile a soli 19 centesimi di euro. Anche Nextcloud Notes è disponibile ora gratuitamente ma ci sono anche diversi titoli video-luidici ad ottime offerte, alcuni con una valutazione alta di 4,7 su 5.

App e Giochi Android in offerta o gratis dal 18 gennaio

Ecco la lista completa:

Come al solito, vi ricordiamo che sulle pagine del Google Play Store viene indicato esplicitamente il periodo promozionale della maggior parte delle app e giochi segnalati. Se quindi c’è un titolo della vostra Lista di desideri, il nostro consiglio è di cogliere al volo l’occasione che si è presentata e acquistarlo quanto prima possibile.