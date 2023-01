Negli ultimi anni i dispositivi di localizzazione hanno acquisito molta popolarità, anche grazie al rilascio degli AirTag da parte di Apple. In realtà questi oggetti non rappresentano una novità assoluta nel mercato, dato che l’azienda Tile commercializza prodotti equivalenti già da molto tempo, essendo il suo core business. Qualora vogliate approfondire, potete leggere la nostra recensione dei tracker Bluetooth di Tile che abbiamo pubblicato qualche giorno fa.

In arrivo l’alternativa di Google agli AirTag?

A quanto pare Google non ha intenzione di starsene con le mani in mano. Secondo l’affidabile leaker Kuba Wojciechowski, sarebbe in lavorazione un dispositivo di localizzazione dell’azienda di Mountain View che ha come obiettivo – abbastanza scontato – quello di sfidare gli AirTag di Apple. Il nome in codice del tracker sarebbe “grogu“, ovvero il vero nome del famoso ‘Baby Yoda’ della serie televisiva The Mandalorian. Si tratta di un nome simpatico e totalmente azzeccato, in quanto nella serie Grogu è essenzialmente un piccolo compagno di viaggio che necessita della protezione del Mandaloriano, un po’ come i tracker che col tempo diventano fidati compagni quotidiani dei rispettivi proprietari.

Google is working on a smart tracker similar to Apple's AirTag, codename "grogu" – report 🧵👇 pic.twitter.com/8K6KO7tfzj — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) January 16, 2023

Secondo i rumor, il presunto tracker di Google avrebbe sembianze simili a un AirTag e potrebbe includere un altoparlante, dovrebbe supportare il Bluetooth LE e la banda ultralarga (UWB), e dovrebbe essere commercializzato in diverse colorazioni diventando così un accessorio facilmente abbinabile cromaticamente.

Il fatto che possa supportare nativamente la banda ultralarga potrebbe far pensare che Google voglia sfruttare questa tecnologia in abbinamento con la serie Pixel, consentendo agli utenti di ottenere dati di localizzazione molto accurati con margini di errore molto ridotti.

Quando verranno annunciati i tracker di Google

Al momento non è stato ancora rivelato il nome commerciale del prodotto ed è anche sconosciuta la data di presentazione. Tuttavia, è ragionevole supporre che Google possa annunciare questa nuova tecnologia in primavera, in occasione dell’evento Google I/O 2023 dedicato agli sviluppatori, per poi presentare i prodotti ufficialmente al grande pubblico e immetterli sul mercato verso ottobre, in occasione dell’evento annuale dedicato ai dispositivi hardware tra cui i nuovi Google Pixel 8.

