Negli ultimi anni Tile è riuscita ad affinare sempre di più i suoi tracker Bluetooth fino a essere capace di lanciare sul mercato dei prodotti completi e funzionali in grado di soddisfare le richieste di tutti, anche quelle più particolari. Così, dopo aver provato i suoi ultimi modelli di punta, oggi vi racconto che cosa sono capaci di fare i suoi prodotti e quanto sono affidabili, poiché sono l’unica vera proposta premium capace di avvicinarsi agli Air Tag di Apple.

Tile Pro, Mate, Slim e Sticker: differenze e caratteristiche

Possiedo solo due dei quattro modelli attualmente proposti da Tile, ma questo non è un problema perché fanno tutti esattamente le stesse cose al netto di alcune differenze di cui poi vi parlerò. A ogni modo li sto utilizzando da qualche settimana e devo dire che si fanno apprezzare, anche da me che non dimentico e perdo mai niente (mi danno una sicurezza in più). I modelli che sto utilizzando sono Tile Pro, il top di gamma da usare con chiavi, borselli, borse, valigie, ecc. ecc., e Tile Slim, pensato per essere utilizzato specificatamente all’interno di un portafogli.

Ci sono altri due modelli in commercio attualmente, Tile Mate e Tile Sticker, ma fanno le stesse cose degli altri due con l’unica differenza che Tile Pro è l’unico dei quattro ad avere una portata del Bluetooth di 120 metri, anziché 76, una suoneria più alta e la batteria sostituibile (tutti gli altri non ne permettono la sostituzione ma garantiscono un’autonomia fino a 3 anni); Tile Mate è sostanzialmente un Tile Pro “economico” e dalle dimensioni leggermente più compatte ma con lo stesso fine di utilizzo mentre Tile Sticker è pensato per essere attaccato sugli oggetti tramite un adesivo preinstallato e quindi per tenere traccia, per esempio, di telecomandi, speaker e così via.

Come funzionano e che cosa sono capaci di fare

Allora, devo dire che funzionano molto bene e che svolgono i loro compiti in maniera impeccabile: non mi sono mai trovato a dover affrontare disconnessioni, crash, malfunzionamenti e cose di questo genere, perciò in quanto ad affidabilità sono assolutamente promossi. Detto ciò, sono rimasto un po’ deluso da loro e non perché non supportino la tecnologia UWB, come gli Air Tag di Apple per intenderci, che avrebbe permesso di trovare gli oggetti a loro abbinati sfruttando una sorta di segnale bussola, ma perché per essere sfruttati per ciò che fanno, che non è molto a dire il vero, c’è bisogno di sottoscrivere un abbonamento, mensile o annuale, dal costo tutt’altro che economico. Alla fine la loro vera e unica funzione utile è quella di inviare una notifica allo smartphone qualora gli oggetti a cui sono collegati dovessero finire fuori dal raggio d’azione del Bluetooth, così da avvisare il proprietario che li sta dimenticando o perdendo e quindi che si sta separando da loro.

E questa funzione, manco a farlo a posta, è a pagamento, per cui non è disponibile senza che si attivi un abbonamento da 35 euro all’anno o 3,50 euro al mese. A parte questa cosa, offrono qualche impostazione qua e là, come quella per modificare il tipo di suoneria e il volume della suoneria, la possibilità di far squillare lo smartphone così da poterlo localizzare, di trovare gli oggetti a cui sono collegati tramite il Bluetooth e di visualizzare la cronologia delle posizioni degli oggetti a cui sono collegati sfruttando la geolocalizzazione dello smartphone (loro non possiedono il GPS). Senza l’abbonamento sono dei semplici tracker Bluetooth utili per trovare gli oggetti a cui sono abbinati sfruttando la loro suoneria, a patto che questi siano vicini a noi, ovviamente. Non offrono nient’altro e quel poco di smart che possiedono è a pagamento e questa cosa non va di certo a loro favore. Sono utili o meno dipende dalle esigenze personali, fatto sta che questo è quello che consentono di fare e tutto sommato lo fanno molto bene.

Dove acquistare i Tile

I dispositivi Tile standard, che vale a dire Pro, Mate, Slim e Sticker nelle colorazioni bianca e nera, sono disponibili all’acquisto direttamente su Amazon Italia a prezzi variabili e che si aggirano fra i 25 e 35 euro, con la possibilità di essere acquistati anche in pacchetti con più di un modello. I Tile in versioni speciali e personalizzate, come quelli delle foto, invece, sono disponibili all’acquisto esclusivamente sul sito ufficiale dell’azienda a questo indirizzo.

