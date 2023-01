In occasione del Google I/O 2022, la conferenza dedicata agli sviluppatori, Google ha svelato di essere al lavoro sul proprio primo tablet, il Google Pixel Tablet, dando qualche anticipazione in occasione della presentazione di Pixel 7 e Pixel 7 Pro lo scorso ottobre. Da allora l’azienda di Mountain View ha iniziato un lavoro di ottimizzazione delle proprie applicazioni per i grandi schermi che dovrebbe trovare il suo culmine con l’arrivo di Pixel Tablet. Proprio in queste ore è stato rilasciato un aggiornamento che va a migliorare l’interfaccia utente per Google Discover sui tablet. Vediamo di cosa si tratta.

Ecco l’interfaccia a tre colonne per Google Discover

Vi abbiamo già mostrato nei mesi scorsi come Google sia al lavoro per adattare l’interfaccia di Assistant e Discover in vista di Pixel Tablet; questo lavoro sembra continuare dato che, proprio in queste ore, è in fase di rilascio una nuova modifica dell’interfaccia che ottimizza lo spazio occupato.

Invece di due sole colonne di articoli, Google Discover ne ha ora una terza, rendendo il feed esteso per tutta la dimensione del display. Come è possibile vedere dalle immagini, l’effetto schermo intero è particolarmente evidente nella parte sinistra della pagina iniziale dell’app, ottenuto anche grazie allo spostamento del logo di Google e dell’avatar del profilo negli angoli superiori.

Come parte di questo cambiamento Google ora colloca tutti gli articoli in schede separate con uno sfondo più chiaro, mentre le immagini di copertina assumono dimensioni minori: questo è un passo avanti notevole sia per l’ottimizzazione dello spazio a disposizione sia per l’accessibilità, in quanto ora le notizie hanno un contrasto più marcato con lo sfondo e risaltano meglio all’occhio. La larghezza delle schede è identica, ma l’altezza varia in base alla quantità di informazioni da mostrare, e questo vale sia per l’orientamento orizzontale sia per quello verticale.

Oltre a ciò, il Google Pixel Tablet dovrebbe disporre di una sezione aggiuntiva chiamata “Dalle tue app” con una serie di suggerimenti multimediali rilevati dalle app installate sul dispositivo, come ad esempio dall’app Google TV.

Come ottenere la nuova interfaccia di Google Discover

Questa modifica è già in fase di distribuzione su tutti i tablet attualmente in commercio ed è possibile ottenerla aggiornando l’app Google alla versione 14.2.7.26 (attualmente in fase di beta testing) tramite il badge che riporta al Google Play Store presente qui sotto. Come di consueto, per la release in versione stabile bisognerà attendere qualche settimana o qualche mese.

