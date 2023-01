Da quando è stata lanciata, la funzionalità Fast Pair è andata via via abbracciando sempre più prodotti, in particolare le cuffie Bluetooth, gli smartwatch e i dispositivi smart home con il nuovo protocollo Matter.

Pare, tuttavia, che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View abbia già deciso quale sarà la prossima categoria di device supportata da Fast Pair: ci riferiamo ai pennini stilo, accessori che fanno pensare che Google voglia essere pronta per il lancio ufficiale di Google Pixel Tablet.

Fast Pair si prepara a dare il benvenuto a Google Pixel Tablet

Ricordiamo che Google Pixel Tablet potrà vantare, tra le altre cose, il supporto ai pennini stilo con standard USI e dei riferimenti al riguardo sono stati scovati nel codice di Android 13 QPR2 Beta 2, nuova versione del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View rilasciata nei giorni scorsi (potete trovare qui tutte le novità introdotte).

In Android 13 QPR2 Beta 2, infatti, vi sono alcuni dettagli sulle notifiche per la ricarica del pennino stilo e anche in Google Play Services per Wear OS sono state aggiunte delle righe di codice con la stringa “fast_pair_stylus” per le notifiche di batteria scarica che tanto ricordano quelle che si visualizzano in caso di cuffie Bluetooth scariche:

<string name=”fast_pair_stylus_battery_getting_low_description”>Battery getting low \u2022 Consider charging soon</string> <string name=”fast_pair_stylus_low_battery_description”>Low battery \u2022 Charge soon</string> <string name=”fast_pair_stylus_very_low_battery_description”>Very low battery \u2022 Charge now</string>

Inoltre, con un recente aggiornamento dell’app Settings Service (su cui si basa il widget Batteria dei dispositivi Google Pixel) è stata aggiunta un’icona generica chiamata “bt_stylus”.

In sostanza, non sembrano esservi dubbi sul fatto che il team di sviluppatori del colosso di Mountain View si prepari ad introdurre il supporto ai pennini stilo in Fast Pair e non c’è nulla di cui stupirsi al riguardo, in quanto questo accessorio rappresenterà uno dei punti di forza di Google Pixel Tablet ed è normale che l’azienda prepari il terreno per il suo lancio ufficiale.

Resta da capire se nei progetti di Google vi sia anche il lancio di un pennino “ufficiale” per il suo atteso tablet.