In Rete continuano a susseguirsi le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche di Xiaomi 13 Ultra, atteso nuovo smartphone premium del colosso cinese che dovrebbe essere presentato nel corso delle prossime settimane.

Tra gli aspetti che stuzzicano maggiormente la curiosità di appassionati di tecnologia e addetti ai lavori vi è senza dubbio il comparto fotografico di Xiaomi 13 Ultra, che dovrebbe avere le carte in regola per divenire uno dei punti di riferimento del settore mobile.

Cosa possiamo aspettarci dalla fotocamera di Xiaomi 13 Ultra

Per ottenere una qualità dell’immagine il più uniforme possibile, una soluzione è quella di usare sensori simili tra loro e pare che Xiaomi abbia deciso per il suo prossimo modello top di gamma di puntare su 4 sensori Sony da 50 megapixel ciascuno: in questo modo gli utenti dovrebbero trovarsi con scatti di qualità paragonabile (anche per quanto riguarda la resa cromatica) a prescindere dal sensore usato per catturare l’immagine (non importa se si è utilizzato lo zoom o l’ottica ultra grandangolare).

A dire del popolare leaker Ice Universe, Xiaomi 13 Ultra dovrebbe poter contare su un sensore primario Sony IMX989 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare Sony IMX858 da 50 megapixel, da un sensore Sony IMX858 da 50 megapixel (con zoom ottico 3X) e da un sensore Sony IMX858 da 50 megapixel (con zoom ottico 5X).

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche di questo smartphone non dovrebbero mancare un display con risoluzione QHD+ e un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2.

Ad oggi il colosso cinese non ha ancora svelato quando Xiaomi 13 Ultra (o 13S Ultra) sarà lanciato ufficialmente ma nei giorni scorsi l’azienda ha confermato che prenderà parte al Mobile World Congress 2023 di Barcellona, anticipando l’annuncio di “nuove tecnologie”. Sarà il suo tanto atteso prossimo modello top di gamma?

