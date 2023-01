MagicWidgets è un’applicazione che consente di personalizzare la schermata home degli smartphone Android con una varietà di widget come orologi, calendari, countdown e contapassi di vario stile.

L’app offre la possibilità di aggiungere widget di conto alla rovescia per gli eventi in arrivo e per gestire il proprio tempo e mette a disposizione widget iOS di varie dimensioni e stili con la facoltà di mostrare o nascondere elementi sui widget personalizzati.

MagicWidgets offre una varietà di widget come orologi, calendari, countdown e contapassi

Con MagicWidgets è inoltre possibile scegliere tra vari stili di carattere e colori, caricare immagini locali come sfondi per i widget, oppure accedere a una selezione di widget già pronti che includono orologi, calendari, countdown e contapassi.

Previous Next Fullscreen

L’app offre una moltitudine di possibilità per rendere uniche le schermate degli smartphone Android e l’esperienza offerta dagli stessi, visto che i widget rappresentano uno degli aspetti più utili sui dispositivi mobili.

MagicWidgets è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in-app opzionali necessari per rimuovere la pubblicità e sbloccare tutte le funzionalità offerte dall’app che ed è rintracciabile nel Play Store di Google utilizzando il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

Da non perdere: Migliori smartphone Android