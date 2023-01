Il lancio ufficiale della gamma Samsung Galaxy S23 si fa sempre più vicino e — come spesso accade in questi casi — in questi giorni stiamo assistendo ad una proliferazione di indiscrezioni sui nuovi flagship del brand sudcoreano: questa volta si parla delle fotocamere, con particolare riferimento alle perfomance fotografiche in notturna, grazie a nuovi teaser da poco apparsi in rete.

Queste nuove immagini promozionali sono emerse dopo che nei giorni scorsi era trapelata la data di lancio ufficiale; a stretto giro, si era tornati a parlare anche di immagini, custodie protettive, memorie, sorprese attese all’evento di presentazione, qualità delle foto sulle piattaforme social e non solo; per maggiori dettagli vi rimandiamo ai nostri articoli linkati, ma ora passiamo subito al dunque.

Foto di notte coi Samsung Galaxy S23: nuovi teaser

Samsung Galaxy S23, Samsung Galaxy S23+ e Samsung Galaxy S23 Ultra saranno chiamati a farsi carico della gravosa eredità di smartphone molto ben riusciti e apprezzati sia dal pubblico che dagli addetti ai lavori; come al solito, le perfomance del comparto fotografico saranno decisive e Samsung ce la metterà tutta per convincerci di aver fatto bene i compiti. Se il responso spetterà come sempre alle prove sul campo, il produttore sudcoreano cercherà di esaltare il comparto fotografico dei propri prossimi modelli di punta con giochi di parole e slogan altisonanti come “Mode for moonlight”, “Capture the night, even in low light”, “Stunning night photos are coming”, “Megapixels that will make you say wow”, “Wow-worthy resolution is coming” e non solo.

A dimostrazione di ciò, qui sotto potete vedere alcune GIF promozionali appena trapelate e dall’aria decisamente credibile: il produttore dovrebbe servirsene allo scopo poc’anzi menzionato.

Di certo, Samsung non mancherà di realizzare dei contenuti simili per esaltare gli altri punti di forza dei tre smartphone, in questo caso il focus è chiaramente sulle performance del comparto fotografico di notte.

Stando alle indiscrezioni emerse fino a questo momento, Samsung Galaxy S23 Ultra dovrebbe disporre di una fotocamera principale da ben 200 MP costruita attorno al sensore proprietario di ultima generazione; si vocifera altresì di una fotocamera tele con zoom ottico 10x, di un secondo teleobiettivo con zoom ottico 3x e di una ultra-grandandolare da 12 MP. Samsung Galaxy S23 e Galaxy S23+, invece, dovrebbero conservare le stesse risoluzioni dei predecessori.

