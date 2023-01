Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di un aggiornamento che migliora il supporto GTS per il modulo Sound Assistant di Good Lock e del rilascio dell’app Camera Assistant su un maggior numero di dispositivi Samsung Galaxy. Questa volta è il turno dell’app ufficiale Orologio di Samsung, che con l’ultimo aggiornamento riceve un sacco di nuove e utili funzioni. In questo articolo vediamo tutte le novità e come ottenerle.

Tutte le novità dell’app Orologio di Samsung

Samsung ha rilasciato un aggiornamento dell’app Orologio che porta con sé tante nuove funzioni, tra cui un widget dell’orologio ridisegnato, nuove opzioni per le notifiche del timer nella barra delle notifiche e opzioni aggiuntive per il pop-up del timer.

Partiamo dal widget dell’orologio. Con l’ultima versione dell’app Samsung ha aggiornato lo stile dei caratteri e il colore dello sfondo per migliorare l’aspetto generale e donare uno stile più moderno al widget, coerente con tutto il sistema e il linguaggio di design.

Per quanto riguarda la notifica del timer che fa la sua comparsa nella barra delle notifiche in caso di attivazione, facendo clic su di essa si aprirà direttamente la schermata del timer in corso nell’app Orologio, rendendo più facile e immediato accedere alla sezione del timer da qualsiasi punto del dispositivo, così da poter effettuare in rapidità tutte le modifiche necessarie.

In più, quando si avvia un nuovo timer nell’app Orologio di Samsung e si chiude l’app, sullo schermo appare un pop-up che mostra lo stato del timer in esecuzione. Con l’ultimo aggiornamento Samsung ha aggiunto due nuove opzioni che vanno ad ampliare le possibilità di scelta per gli utenti: la prima opzione è quella di eliminare il timer, il che significa che è possibile eliminarlo in qualsiasi momento senza dover accedere necessariamente all’app Orologio; la seconda opzione disponibile è quella di passare da un timer all’altro in tutta semplicità. Quest’ultima opzione è utile quando si hanno più timer impostati, magari per controllare varie attività contemporaneamente o in serie.

Tutte queste migliorie sono incluse nella nuova versione 12.2.05.19 dell’app e l’aggiornamento è attualmente in distribuzione su tutti i dispositivi Samsung, quindi tutti i possessori di un dispositivo Galaxy potranno beneficiare delle ultime novità già dalle prossime ore. Per ottenere l’ultima versione è possibile aggiornare l’app Orologio di Samsung dal Galaxy Store o dal Google Play Store.

