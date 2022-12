Sound Assistant è un modulo Good Lock che consente agli utenti di personalizzare le impostazioni audio del proprio smartphone Samsung in un modo molto più avanzato di quanto sia possibile con le impostazioni offerte dall’interfaccia One UI.

Ad esempio è possibile personalizzare il layout del pannello del volume, anche applicando dei temi, regolare il volume per ogni app, applicare effetti alla propria voce, regolare il ritardo audio tra lo smartphone e i dispositivi audio e riprodurre l’audio da più fonti contemporaneamente.

Il modulo Sound Assistant per l’app Samsung Good Lock ha da poco ricevuto un nuovo aggiornamento alla versione 4.4.0.3. Ecco le novità.

Samsung migliora il supporto GTS per l’app Sound Assistant

Secondo quanto riportato nel registro delle modifiche, la nuova versione dell’app Sound Assistant introduce la stabilizzazione per il supporto Galaxy to Share (GTS) che consente di condividere le impostazioni di un determinato modulo con altri utenti di smartphone Samsung Galaxy.

La versione aggiornata del modulo Sound Assistant è attualmente in fase di lancio in tutte le regioni in cui è disponibile Samsung Good Lock.

È possibile scaricare o aggiornare l’app Good Lock tramite Samsung Galaxy Store, inoltre ora Good Lock consente di aggiornare tutti i suoi moduli in maniera più rapida toccando l’icona con tre punti e successivamente l’opzione “Aggiorna tutto”.

