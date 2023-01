Il modding è una pratica spesso utilizzata per prolungare la vita degli smartphone Android e a volte è capace anche di resuscitare dispositivi antichi. È il caso di OnePlus 2 che grazie a LineageOS può tornare attuale nonostante sia stato rilasciato otto anni fa.

OnePlus 2 resuscita grazie a Lineage OS

Android 13 è stato rilasciato da quasi cinque mesi e molti dei dispositivi Android più popolari hanno già potuto ottenerlo grazie a Lineage OS 20, ma ora a ricevere la più recente versione Android è OnePlus 2, il cui supporto ufficiale è terminato con Android 6 Marshmallow.

Grazie al lavoro del membro Senior di XDA _undead, quasi tutte le funzionalità integrali della ROM come Wi-Fi, audio, videocamere, sensori, chiamate e connettività dati funzionano perfettamente sul datato smartphone OnePlus, tuttavia la sicurezza del dispositivo non è ancora delle migliori, dato che SELinux è impostato su permissivo, quindi è necessaria una certa cautela nel caso di un eventuale utilizzo come smartphone principale.

Chi è in possesso di uno smartphone OnePlus 2 ora è in grado di provare Android 13 scaricando la versione non ufficiale di LineageOS 20 utilizzando questo link e seguendo le istruzioni contenute nel post per installare la ROM. Tuttavia il primo avvio potrebbe richiedere del tempo, visto che questo smartphone dispone di un hardware di otto anni fa.

