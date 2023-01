In occasione del CES 2023 di Las Vegas Citizen ha presentato la sua nuova serie di smartwatch basati su Wear OS 3, caratterizzata da alcune interessanti chicche.

Una di queste è rappresentata da un sistema capace di misurare il livello di vigilanza o affaticamento di chi indossa l’orologio utilizzando la tecnologia della NASA e le reti neurali di IBM Watson.

Le principali caratteristiche di Citizen CZ Smart

Il nuovo smartwatch di Citizen è in grado di determinare il cronotipo dell’utente (l’inclinazione del suo corpo a dormire in un momento specifico), raccogliendo e analizzando i dati del sonno nel corso di 7-10 giorni: queste informazioni vengono quindi visualizzate nell’app CZ Smart YouQ e si basano su modelli sviluppati da IBM Watson Studio.

Gli utenti potranno eseguire test su base giornaliera, in modo che l’app abbia la possibilità di generare appositi punteggi. Tali test si ispirano allo Psychomotor Vigilance Task Test della NASA, un metodo utilizzato per valutare l’acutezza mentale di un astronauta (con l’obiettivo di aumentare la vigilanza e alleviare la fatica attraverso adeguati consigli).

Per quanto riguarda la dotazione tecnica, ecco le principali caratteristiche della serie Citizen CZ Smart PQ Smartwatch:

processore Qualcomm Snapdragon Wear 4100 +

display AMOLED da 1,3 pollici

8 GB di memoria integrata

cassa da 41 mm (Casual) e 43 mm (Sport)

giroscopio, altimetro, barometro, accelerometro, sensore per la frequenza cardiaca, sensore SP02, sensore di luminosità ambientale

app preinstallate: Google Fit, CZ Smart YouQ, Strava, Spotify, YouTube Music, Amazon Alexa

Strava, Spotify, YouTube Music, Amazon Alexa connettività: Bluetooth / Wi-Fi / GPS / NFC

batteria capace di garantire oltre 24 ore di autonomia (con ricarica completa in 40 minuti)

La nuova serie di smartwatch di Citizen farà il suo esordio ufficiale sul mercato a marzo negli Stati Uniti e successivamente sbarcherà in Messico, Canada e Regno Unito. Restiamo in attesa di informazioni dal produttore sulla sua eventuale commercializzazione anche in Italia.

