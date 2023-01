Nonostante l’attenzione degli appassionati sia rivolta alla presentazione della nuova gamma di smartphone top di gamma Galaxy S23, anche la futura fascia media del brand riceve la sua buona dose di indiscrezioni; negli ultimi giorni infatti abbiamo potuto dare uno sguardo alle specifiche di Galaxy A54 5G, nonché all’estetica di quest’ultimo e di Galaxy A34 5G. Proprio di questo dispositivo sono trapelate alcune delle specifiche tecniche, diamo un’occhiata.

Samsung Galaxy A34 5G potrebbe essere un Galaxy A33 con qualche piccola modifica

Le informazioni provengono dalla medesima fonte responsabile delle indiscrezioni su Galaxy A54, Yogesh Brar, che ha condiviso su Twitter quanto potete vedere qui sotto.

Samsung Galaxy A34 5G

(rumoured) – 6.5" FHD+ AMOLED, 90Hz

– Exynos 1280 SoC

– 6/8GB RAM

– 128/256GB storage

– Rear Cam: 48MP (OIS) + 8MP + 5MP

– Front Cam: 13MP

– Android 13, OneUI 5.0

– 5,000mAh battery, 25W charging

– IP67 rating

– in-display fp — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 3, 2023

Come potete notare non sembra che Galaxy A34 differisca particolarmente dal suo predecessore, molte delle caratteristiche tecniche infatti sono le medesime, a patto ovviamente che le informazioni si rivelino corrette. La prima cosa che salta all’occhio è il processore con cui dovrebbe essere equipaggiato lo smartphone, l’Exynos 1280 è infatti lo stesso montato dall’azienda sul modello di precedente generazione; analogo poi sembra anche il display, nonostante il lievissimo incremento di diagonale (da 6,4 a 6,5 pollici) si tratta sempre di un pannello OLED FHD+ con frequenza di aggiornamento di 90 Hz.

Anche quel che concerne l’alimentazione del dispositivo non sembra diversa da Galaxy A33, troviamo infatti la stessa batteria da 5.000 mAh con supporto per la ricarica cablata a 25 W; altre caratteristiche in comune includono i tagli di archiviazione interna (128 GB o 256 GB), la certificazione IP67 e lo scanner per le impronte digitali integrato nel display.

Passiamo ora a quelli che sono, o meglio potrebbero essere, i cambiamenti rispetto al predecessore, stando a quanto riporta Brar sembra che Samsung possa eliminare il taglio di RAM da 4 GB, partendo quindi da 6 GB fino a 8 GB. Inoltre c’è qualche cambiamento anche nel comparto fotografico, dove Galaxy A34 sembra perdere il sensore di profondità da 2 MP, rimanendo con una configurazione a tripla fotocamera (già confermata dai render trapelati) composta da un sensore principale da 48 MP con OIS, una secondario da 8 MP (probabilmente ultrawide) e una terza fotocamera da 5 MP; anteriormente figura un sensore selfie da 13 MP.

Insomma stando a quanto trapelato finora il prossimo Galaxy A34 5G potrebbe non risultare molto allettante una volta approdato sul mercato, ciò potrebbe spingere diversi utenti a preferire il modello dell’anno precedente che, a parità di caratteristiche, sarà disponibile ad un prezzo inferiore.

