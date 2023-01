Manca ancora un po’ prima della presentazione ufficiale della nuova gamma di smartphone Galaxy A da parte di Samsung, con l’avvicinarsi di marzo, periodo ipotizzato per il lancio, le indiscrezioni aumentano; pochi giorni fa abbiamo avuto modo di dare uno sguardo all’estetica dei prossimi Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34, ora il primo dei due dispositivi è protagonista di una nuova fuga di notizie.

Samsung Galaxy A54 5G potrebbe avere un processore Exynos 1380

Nelle ultime ore, il noto leaker Yogesh Brar ha postato su Twitter alcune presunte caratteristiche del prossimo dispositivo di fascia media del colosso coreano, Galaxy A54 5G; alcune erano già trapelate in precedenza, altre come il processore con cui dovrebbe essere equipaggiato lo smartphone, sono inedite.

Samsung Galaxy A54 5G

(rumoured) – 6.4" FHD+ AMOLED, 120Hz

– Exynos 1380 SoC

– 6/8GB RAM

– 128/256GB storage

– Rear Cam: 50MP (OIS) + 12MP + 5MP

– Front Cam: 32MP

– Android 13, OneUI 5.0

– 5,000mAh battery, 25W charging

– IP67 rating

– optical in-display fp — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) January 2, 2023

Stando a quanto condiviso da Brar il prossimo Samsung Galaxy A54 dovrebbe essere dotato di un display da 6,4 pollici con risoluzione FullHD+, frequenza di aggiornamento da 120 Hz e scanner ottico per il rilevamento delle impronte digitali integrato. A muovere il tutto potrebbe esserci il processore proprietario Exynos 1380, affiancato da 6 GB o 8 GB di RAM e tagli di archiviazione interna da 128 GB e 256 GB.

Per quel che concerne invece il comparto fotografico, che abbiamo già visto essere formato da tre sensori in stile Galaxy S23, questo dovrebbe essere composto da un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), una fotocamera grandangolare da 12 MP e un sensore macro da 5 MP; anteriormente invece troverebbe posto una fotocamera selfie da 32 MP.

Ad alimentare Samsung Galaxy A54 5G dovrebbe esserci una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 25 W, ma non è chiaro al momento se in confezione verrà incluso il caricabatterie o meno. Per il resto, pare che il dispositivo possa vantare una certificazione IP67, e arrivare sul mercato con Android 13 e interfaccia proprietaria One UI 5.0.

Questo è ciò che sappiamo al momento sul futuro Galaxy A54 5G ma, considerando che manca ancora qualche mese alla presentazione ufficiale, ci saranno sicuramente altre fughe di notizie nel breve periodo.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy A14, A34 e A54 sono sempre più vicini al lancio