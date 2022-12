Negli ultimi tempi l’attenzione della community di appassionati Samsung è principalmente rivolta alla presentazione della famiglia Galaxy S23, attesa presumibilmente per il 1° febbraio, tuttavia non sono solo i top di gamma a risultare interessanti, la fascia media del colosso infatti vende sempre bene, come dimostrano Galaxy A52, Galaxy A53 e Galaxy A33; proprio i successori di questi dispositivi appaiono ora in nuove immagini, ecco Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34.

Samsung adotterà un design simile a quello di Galaxy S23 per il prossimo Galaxy A54 5G

Il dispositivo in questione ha già fatto parlare di sé, prima di Natale abbiamo avuto modo di vedere la certificazione Bluetooth SIG dello smartphone e, qualche tempo prima, alcuni render che ne svelavano il design. Ora i colleghi di Android Headlines rilasciano alcune nuove immagini, che altro non fanno se non confermare il design precedentemente trapelato e lasciarci intravedere alcune delle colorazioni disponibili.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, sembra che Galaxy A54 5G sarà disponibile in almeno quattro differenti colorazioni: nero, viola, bianco e giallo-verde (ovviamente Samsung troverà per ciascuno un nome più accattivante). Per quanto riguarda le specifiche tecniche non ci sono novità, quello che sappiamo al momento è che il dispositivo dovrebbe misurare 158,3 x 76,7 x 8,2 mm, avere un display OLED da 6,4 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento di 120 Hz, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria interna e una batteria da 5.000 mAh; per quel che concerne il comparto fotografico, come si nota dalle immagini, sarà composto da tre sensori, con il principale da 50 MP.

Samsung mantiene il nuovo design posteriore anche su Galaxy A34, che però avrà un display con foro a goccia

Altro membro della serie A di Samsung atteso dalla community è Galaxy A34, grazie ai colleghi di TheTechOutlook abbiamo la possibilità di ammirare l’aspetto e le colorazioni del dispositivo con dei render in 3D, che confermano quanto già intravisto qualche tempo fa.

Come potete notare dalle immagini, lo smartphone dovrebbe essere disponibile in quattro colorazioni: nero, viola, lime e argento arcobaleno (simile alla colorazione già utilizzata dall’azienda con Galaxy Note 10); del dispositivo sappiamo che dovrebbe montare un display da 6,5 pollici ed essere equipaggiato con un processore Exynos 1280, probabilmente sostituito in alcuni mercati con un SoC MediaTek.

Per il momento non ci sono indicazioni di alcun tipo riguardo le tempistiche di presentazione degli smartphone, possiamo presumere che come già accaduto in passato la gamma Galaxy A venga presentata intorno a marzo, dunque c’è ancora tempo perché trapelino informazioni più approfondite riguardo Samsung Galaxy A54 e Galaxy A34.

