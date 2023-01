Se avete deciso di iniziare il 2023 facendovi un regalo tecnologico e siete alla ricerca dell’occasione giusta, Unieuro potrebbe avere ciò che fa al caso vostro: sullo store online di questa nota catena di elettronica, infatti, Motorola Moto G72 è in offerta con il 30% di sconto sul prezzo ufficiale.

Lanciato in Italia a ottobre, Motorola Moto G72 è uno smartphone di fascia media che sembra avere tutte le carte in regola per rivelarsi un valido assistente per le attività di tutti i giorni, forte di alcune interessanti chicche come una fotocamera principale da 108 megapixel e una batteria da ben 5.000 mAh.

Il modello in offerta con Unieuro è quello brandizzato da Vodafone, disponibile a 229 euro (invece di 329 euro), con un extra sconto del 5% direttamente nel carrello.

Motorola Moto G72 in offerta con Unieuro

Ricordiamo la scheda tecnica dello smartphone di Motorola:

display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), supporto colori a 10-bit, luminosità massima di 1.300 nit, HDR10+, refresh rate a 120Hz, touch sampling rate a 576 Hz, protezione Corning Gorilla Glass 3

processore octa core MediaTek Helio G99 a 6nm (2x Cortex-A76 @ 2.2GHz, 6x Cortex-A55 @ 2GHz)

6 GB di RAM LPDDR4x

128 GB di memoria di archiviazione (UFS 2.1) con possibilità di espansione via microSD

fotocamera frontale da 16 megapixel (con apertura f/2.45)

tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 108 megapixel (con apertura f/1.7), sensore ultra grandangolare da 8 megapixel (con apertura f/2.2) e sensore macro da 2 megapixel (con apertura f/2.4)

Dual SIM (nano + nano / microSD)

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, NFC, USB Type-C

scocca resistente agli schizzi (certificazione IP52)

ingresso jack audio da 3,5 mm, altoparlanti stereo, Dolby Atmos, due microfoni

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W)

Android 12

dimensioni: 160,5 x 74,4 x 7,9 mm

peso di 170 grammi

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate approfittare dell’offerta di Unieuro, non dovete fare altro che cliccare sul seguente link:

