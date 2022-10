È passata giusto una settimana dalla presentazione di Motorola Moto G72 in India, e il nuovo smartphone è ora ufficiale anche per il mercato europeo e italiano. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul prodotto in arrivo, compresi prezzo e periodo di uscita.

Motorola Moto G72 è ufficiale anche in Italia: prezzo e uscita

Motorola presenta Moto G72 sul mercato italiano, uno smartphone che punta alla conquista della fascia media attraverso il comparto fotografico e la multimedialità, che offre un display cinematografico da oltre un miliardo di colori e due altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Atmos. Lo smartphone della casa alata offre un sensore principale da 108 MP in grado di catturare nove volte più luce, combinando nove pixel in un unico grande pixel per immagini più luminose anche con scarsa luminosità. In aggiunta una fotocamera ultra-grandangolare da 8 MP, per un’inquadratura quattro volte più ampia rispetto a un obiettivo standard e capace di sfocare automaticamente lo sfondo per ritratti in stile professionale, e una fotocamera Macro Vision che consente di avvicinarsi cinque volte di più al soggetto.

Il display è un OLED da 6,6 pollici con HDR10+ con bordi sottili e un refresh rate fino a 120 Hz, mentre il cuore è costituito dal SoC MediaTek Helio G99 a 6 nm, che assicura un’efficienza maggiore del 20% (rispetto al “rivale” Snapdragon 680), utile anche durante il gaming. Lo smartphone offre poi una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W.

Ecco la scheda tecnica completa di Motorola Moto G72:

display pOLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ (2.460 x 1.080 pixel), luminosità massima di 1.300 nit, HDR10+, refresh rate a 120Hz, touch sampling rate a 576 Hz, vetro Corning Gorilla Glass 3 e lettore d’impronte integrato

SoC MediaTek Helio G99 a 6nm (2 Cortex-A76 a 2,2 GHz, 6 Cortex-A55 a 2 GHz)

6 GB di RAM LPDDR4x e 128 GB di memoria di archiviazione UFS 2.1 (espandibile con microSD)

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP (apertura f/1.7), ultra grandangolare da 8 MP (apertura f/2.2) e Macro Vision da 2 MP (apertura f/2.4)

fotocamera anteriore da 16 MP (apertura f/2.45)

Dual SIM (nano + nano / microSD)

Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.1, GPS/ GLONASS/ Beidou, NFC, USB Type-C, porta per il jack audio da 3,5 mm

certificazione IP52

altoparlanti stereo con Dolby Atmos

batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata TurboPower da 30 W)

Android 12

dimensioni: 160,5 x 74,4 x 7,9 mm, peso di 170 g

Purtroppo la casa alata non ha ancora fornito una data di uscita precisa: Motorola Moto G72 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane al prezzo consigliato di 329,90 euro nella variante da 6-128 GB di memoria. Le colorazioni tra cui scegliere sono due e prendono il nome Meteorite Black e Polar Blue. La pagina dedicata è già online sul sito ufficiale Motorola.

