Nonostante l’avvicinarsi della fine dell’anno, Vodafone non rinuncia alle offerte, in queste ore infatti attraverso il sito dell’operatore e i negozi fisici, sono disponibili alcune interessanti offerte operator attack; scopriamole insieme.

Vodafone Silver e Vodafone Bronze a partire da 7,99 euro al mese

Come detto in apertura sono disponibili alcune offerte per i clienti che provengono da diversi operatori, anche virtuali, che consentono di avere a disposizione fino a 200 GB di traffico dati mensile; si parte da 7,99 euro al mese, scopriamo insieme di quali offerte si tratta:

Vodafone Silver a 7,99 euro al mese (con primo mese a 5 euro) se si proviene da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati in 4G al mese (attivando il rinnovo dell’offerta su carta di credito o conto corrente bancario si ricevono 50 GB di traffico dati in più, per un totale di 150 GB al mese)

Vodafone Silver a 9,99 euro al mese (con primo mese a 4,90 euro) se si proviene da Iliad, Fastweb e alcuni operatori virtuali, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di traffico dati in 4G al mese (attivando il rinnovo dell’offerta su carta di credito o conto corrente bancario si ricevono 50 GB di traffico dati in più, per un totale di 200 GB al mese)

Vodafone Bronze BTL a 9,99 euro al mese se si proviene da Kena e alcuni determinati operatori, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti e 50 GB di traffico dati in 4G al mese

Special Minuti 20 Giga a 11,99 euro al mese (con primo mese a 5 euro) solo per chi attiva una nuova utenza, senza dunque portabilità del numero da altro operatore, prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati in 4G al mese

Inoltre tutte le versioni dell’offerta Vodafone Silver prevedono un bundle di minuti per le chiamate internazionali, così suddivisi:

300 minuti verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco.

verso i numeri mobile e fisso di Argentina, Austria, Bangladesh, Belgio, Bulgaria, Canada, Cina, Colombia, Repubblica Ceca, Danimarca, Repubblica Dominicana, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, India, Irlanda, Malta, Messico, Paesi Bassi, Norvegia, Pakistan, Peru, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera, Regno Unito, USA e numeri fissi di Australia, Brasile, Israele e Marocco. 100 minuti verso i numeri mobile e fisso di Bolivia, Cile, Ecuador, Egitto, Filippine, Sri Lanka, Nigeria, Turchia, Venezuela e verso i numeri fissi di Brasile, 1000 minuti verso Vodafone Albania e minuti illimitati verso i numeri di rete mobile Vodafone Romania.

Siete interessati ad una di queste offerte? Per conoscere nel dettaglio costi, restrizioni e soprattutto operatori di provenienza non vi resta che recarvi sul sito ufficiale dell’operatore seguendo il link qui sotto.

Attiva una delle offerte operator attack di Vodafone sul sito ufficiale

Potrebbe interessarti anche: La rete 5G Vodafone si espande e raggiunge 5 nuovi comuni italiani