Gli operatori telefonici, quantomeno i principali, sono da tempo ormai impegnati nel potenziare la copertura della propria rete 5G sul territorio italiano; tra questi, Vodafone continua nell’operazione di espansione e rafforzamento della propria connessione di quinta generazione annunciando l’aggiunta di 5 nuovi comuni alla lista ufficiale di località supportate.

Peraltro, Vodafone è stato il primo operatore a rendere disponibile la tecnologia 5G in Italia nel giugno del 2019 quando venne accesa nelle prime 5 città. Attualmente è fra i primi operatori italiani ad avvalersi delle frequenze in banda 700 Mhz per la fornitura della connessione dopo esser state liberate dalle emittenti televisive dal 1 luglio 2022.

I nuovi comuni sono Andria, Asti, Caserta, Casoria e Marsala i quali, sommati ai 4 comuni aggiunti negli scorsi giorni, portano il computo totale a 69 località coperte dal 5G Vodafone.

Sebbene l’operatore abbia una lista ufficiale di comuni supportati, è bene specificare che la copertura 5G non è garantita su tutto il territorio comunale ma è altamente probabile – in molte città è proprio così – che solo alcune zone dei comuni presenti in lista vengano raggiunge dalla connettività 5G.

Infatti, come confermato dall’operatore stesso sul proprio sito, la rete 5G ha raggiunto una copertura outdoor del 90% nelle città di Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli, Genova, Verona, Firenze, Palermo e Bari.

Nella propria offerta commerciale Vodafone specifica che le velocità massime raggiungibili in 5G sono pari a 2 Gbps in download e 200 Mbps alle quali vengono applicate restrizioni in base al tipo di tariffa (Vedi le offerte Vodafone Gold Start e Vodafone Gold le quali differiscono anche per le velocità raggiungibili).

La lista completa dei comuni raggiunti dal 5G Vodafone

Ecco la lista completa delle 69 città raggiunte dal 5G Vodafone: Alessandria, Andria, Asti, Altamura, Ancona, Arezzo, Bari, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Brindisi, Cagliari, Catania, Caserta, Casoria, Catanzaro, Cinisello Balsamo, Como, Ferrara, Firenze, Foggia, Forlì, Genova, Giugliano in Campania, Grosseto, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Messina, Marsala, Milano, Modena, Monza, Napoli, Novara, Padova, Palermo, Parma, Perugia, Pescara, Pisa, Pistoia, Pozzuoli, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio nell’Emilia, Rimini, Roma, Salerno, Sassari, Sesto San Giovanni, Siracusa, Taranto, Terni, Torino, Torre del Greco, Trento, Treviso, Trieste, Udine, Varese, Venezia, Verona e Vicenza.

Qualora foste interessati a consultare la lista ufficiale e verificare la copertura nel vostro comune vi basterà recarvi sul sito dell’operatore mentre potete trovare tutte le offerte Vodafone aggiornate al mese di dicembre qui.

