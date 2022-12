Sul finire del mese di ottobre, in Cina, si è registrato il debutto della nuova gamma Redmi Note 12 che, come prevedibile, è diventata rapidamente il punto di riferimento dell’offerta di Redmi. Il brand di Xiaomi potrebbe non aver terminato con la serie. In rampa di lancio, infatti, ci sarebbe il Redmi Note 12 in versione Pro Speed Edition. Lo smartphone dovrebbe essere presentato tra pochi giorni, il prossimo 27 dicembre, in occasione della presentazione dei nuovi Redmi K60. Alla base del progetto dovrebbe esserci un SoC firmato Qualcomm. Ecco i dettagli completi in merito al nuovo smartphone:

Redmi Note 12: sta per arrivare anche la versione Pro Speed Edition

Il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed Edition è stato confermato da un primo teaser ufficiale diffuso dall’azienda che ci anticipa alcuni dettagli sul progetto, pronto ad ampliare la gamma Redmi Note 12. Lo smartphone punterà ad offrire un livello di performance elevato, in rapporto al posizionamento commerciale ed al resto della gamma. La principale novità riguarda il SoC. Il nuovo dispositivo di casa Redmi sostituirà il MediaTek Dimensity 1080, proposto dalle attuali varianti Pro della serie Redmi Note 12, con il sempre affidabile SoC Qualcomm Snapdragon 778G che avrà il compito di rendere equilibrato e potente il nuovo smartphone di fascia media di Redmi.

Come da tradizione, il SoC sarà affiancato da varie combinazioni di RAM e storage. Per il momento, su quest’aspetto, non sono emersi dettagli precisi. È probabile che ci saranno almeno 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage. Sappiamo, però, che lo smartphone potrà contare su di un display OLED. Lo schermo sarà piatto e potrà contare sull’oramai immancabile foro per la camera anteriore, riprendendo il design degli altri componenti della gamma Redmi Note 12. Il pannello dovrebbe essere da 6,67 pollici e dovrebbe poter contare su risoluzione Full HD+ e su di un refresh rate massimo di 120 Hz. Anche nella parte posteriore ci sarà un richiamo agli smartphone svelati da Redmi lo scorso mese di ottobre e, per ora, disponibili solo in Cina.

Ecco il teaser che anticipa il debutto del nuovo smartphone di Redmi:

Ci sarà una tripla fotocamera con sensore principale da 108 Megapixel. Per ora, non ci sono dettagli più precisi su questa parte della scheda tecnica. È probabile che gli altri due sensori siano un ultra-grandangolare da 8 Megapixel ed un sensore da 2 Megapixel per le macro. Si tratta di una configurazione già proposta in varie occasioni da Redmi e Xiaomi. La camera anteriore, invece, dovrebbe integrare un sensore a 16 Megapixel. Come evidenziato dal teaser, il nuovo Redmi Note 12 Pro Speed Edition arriverà sul mercato con una caratteristica colorazione Mint Green. Non sarà, però, l’unica variante cromatica. Lo smartphone potrà contare, senza dubbio, su ulteriori versioni. Probabile, quindi, la presenza in gamma di una versione nera.

A completare la scheda tecnica ci sarà, molto probabilmente, una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W. Non ci sarà la ricarica wireless. Probabile che, tra le specifiche, ci sia spazio anche per un jack audio da 3,5 mm oltre ad un sensore di impronte digitali posizionato al di sotto del display. Il sistema operativo sarà Android 13 personalizzato con la MIUI 14. Come sottolineato in precedenza, la presentazione ufficiale dello smartphone è attesa tra pochi giorni. Il lancio commerciale, in Cina, sarà praticamente immediato.

In futuro, il Redmi Note 12 Pro Speed Edition potrebbe ritagliarsi il suo spazio anche in Europa. L’arrivo della Redmi Note 12 Series sul mercato europeo sarà caratterizzato, come da tradizione, dal lancio di diverse varianti (i nomi commerciali potrebbero non coincidere con quelli che caratterizzano le varianti destinate al mercato cinese). Tra i modelli in arrivo potrebbe, quindi, esserci anche un Redmi Note 12 con SoC Snapdragon 778G che riprenderà le specifiche del Pro Speed Edition destinato al mercato cinese. Sulla questione, di certo, arriveranno nuove conferme nel corso delle prossime settimane. Per saperne di più sulla Redmi Note 12 Series potete dare un’occhiata all’articolo riportato qui di seguito:

In copertina Redmi Note 12 Pro