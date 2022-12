Da circa un paio di anni i produttori di smartphone hanno iniziato a rimuovere il caricabatterie dalle confezioni dei propri prodotti con la motivazione di ridurre l’inquinamento e l’impatto ambientale. Ognuno di noi ha infatti ormai un vecchio alimentatore ma prima o poi capita di doverlo sostituire o acquistarne uno nuovo per un utilizzo specifico. Oggi vi segnaliamo due offerte interessanti su Amazon qualora stiate cercando un caricabatterie da 20W o da 30W, essendo disponibili a prezzi stracciati.

Caricabatterie rapidi in offerta su Amazon

Il caricabatterie più potente, quello da 30W, è disponibile in due versioni: una più economica con una sola porta USB Type-C ed una con ben due uscite: una USB-A con potenza di ricarica fino a 18 Watt e una USB Type-C fino a 30W. Il loro prezzo è rispettivamente di 19,99 euro di listino ma sono oggi in offerta a 10,49 euro il primo e 12,74 euro il secondo.

Il caricabatterie meno potente invece, quello da 20W, dispone di una sola porta USB Type-C e viene offerto di listino a 13,99 euro ed in offerta a 7,99 euro.

Entrambi sono ottimi per ricaricare qualsiasi dispositivo, ovviamente se avete smartphone con ricarica superiore ai 20W, come ad esempio un Galaxy S21 o S22, un Pixel 6 o 7 in versione liscia o pro, oppure i più recenti iPhone 14 Pro può essere utile puntare su quello da 30W. Per chi invece ha un iPhone di precedente generazione o uno smartphone Android meno recente è più che sufficiente l’alimentatore da 20W.

Si tratta di offerte allettanti anche perché i caricabatterie in questione sono prodotti da INIU e godono della spedizione di Amazon.

Per ottenere lo sconto a carrello dovete cliccare la relativa voce in pagina “Applica coupon”.

Caricabatterie INIU da 20 W a 7,99€ invece di 9,99€ su Amazon

Caricabatterie INIU da 30 W a 10,49€ invece di 19,99€ su Amazon

Caricabatterie INIU da 30 W con 2 porte a 12,74€ invece di 19,99€ su Amazon

