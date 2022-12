Nei mesi scorsi il team di Google ha annunciato di avere preso la decisione di chiudere Google Stadia, la piattaforma pensata dal colosso di Mountain View per gli appassionati di gaming e che, a quanto pare, non ha ottenuto il successo sperato.

Nelle scorse ore il team di Ubisoft ha fornito degli importanti dettagli per gli utenti che hanno acquistato uno o più dei suoi titoli, i quali potranno continuare a giocare su altre piattaforme.

L’obiettivo della popolare software house è consentire a tutti gli utenti di effettuare la transizione verso le altre piattaforme disponibili nel modo più semplice e veloce possibile, in modo da arrivare “preparati” al 18 gennaio 2023, giorno della chiusura ufficiale di Google Stadia.

Il divertimento di Google Stadia continua altrove

Ubisoft offrirà a chi ha acquistato i suoi giochi su Google Stadia le versioni per PC senza costi aggiuntivi e questi giochi verranno automaticamente aggiunti alla libreria personale di ciascun utente tramite Ubisoft Connect.

Il team di Ubisoft ci tiene a precisare che qualsiasi valuta virtuale disponibile in tali giochi non verrà trasferita da Google Stadia a Ubisoft Connect (o ad altre piattaforme) e, pertanto, invita gli utenti a spenderla prima del 18 gennaio, in quanto gli oggetti acquistati verranno “portati” anche sulla nuova piattaforma.

Chi si è abbonato a Ubisoft+ Multi-Access tramite Google Stadia riceverà un’e-mail con le istruzioni da seguire per registrarsi direttamente sul sito Web di Ubisoft+ , insieme a un buono per un mese gratuito di accesso al servizio e chi vive fuori dagli Stati Uniti riceverà uno sconto su Ubisoft+ Multi-Access per sei mesi.

Infine, tutti i clienti Ubisoft su Google Stadia riceveranno anche un codice coupon per un mese gratuito di GeForce NOW Priority Membership, grazie al quale potranno continuare a riprodurre in streaming i loro giochi su un’ampia varietà di dispositivi.

In sostanza, il divertimento continuerà anche dopo la chiusura della piattaforma gaming di Google.