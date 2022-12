Il team di sviluppatori di WhatsApp è impegnato in un costante lavoro di miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea e fa ciò attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei vari bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza più ricca e personalizzabile.

Le novità che vengono introdotte dagli sviluppatori abbracciano tutte le piattaforme nelle quali è disponibile WhatsApp e una delle ultime riguarda Android Auto: ci riferiamo in particolare al supporto alle chiamate.

Come chiamare con WhatsApp su Android Auto

Stando a quanto è possibile apprendere, questa funzionalità è supportata dalla versione più recente di Android Auto, ossia la v. 8.6.625004 e dall’ultima beta dell’app di messaggistica istantanea (la v. 2.23.1.11).

In pratica, gli utenti potranno ora avviare le chiamate in WhatsApp tramite il sistema di infotainment dell’auto (e quindi via Internet), soluzione che va così ad aggiungersi alla classica chiamata tramite rete mobile e in entrambi i casi il tutto senza la necessità di prendere in mano lo smartphone.

La procedura da seguire è la stessa di una normale chiamata: è sufficiente selezionare un contatto sul proprio dispositivo infotainment e quindi scegliere tra un classico numero di cellulare e una chiamata WhatsApp.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Se desiderate provare in anteprima tutte le novità studiate dal team di sviluppatori di WhatsApp avete la possibilità di farlo attraverso il Play Store iscrivendovi al canale di beta testing (potete trovare la pagina dedicata a tale programma seguendo questo link) oppure scaricando i file APK delle varie versioni beta da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link).

La versione stabile dell’applicazione può essere scaricata dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

