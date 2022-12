OUKITEL, brand all’avanguardia nel campo dei rugged phone, ha confermato oggi la data in cui verrà lanciato il primo tablet rugged con schermo da 8 pollici e connettività Internet. A differenza dei normali tablet, che non sono pensati per operare in condizioni estreme, o in ambienti sporchi e dove c’è il rischio di cadute e contatto con liquidi, i tablet rugged nascono proprio per essere utilizzati in quei lavori dove finiscono per essere “maltrattati”.

OUKITEL RT3 Mini

I tablet di questo tipo non sono certo una novità, ma nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di dispositivi grandi, ingombranti e pesanti. OUKITEL RT3 Mini invece fa della compattezza un cavallo di battaglia, adottando uno schermo da 8 pollici che permette di tenere il peso entro limiti accettabili, così come le dimensioni.

Il nuovo dispositivo si attesta sui 538 grammi e misura 209 x 136,6 x 14 millimetri, un risultato egregio se pensiamo che si tratta di un prodotto che può sopportare urti accidentali, cadute, vibrazioni, temperature estreme in entrambi i sensi, polvere, acqua, sporco, ghiaccio, neve e pioggia, il tutto senza battere ciglio.

Il vetro resistente ai graffi per proteggere lo schermo IPS e la cover in gomma conferiscono una grande resistenza all’usura e le certificazioni IP68 & IP69K, confermano che si tratta di un tablet che può essere immerso in acqua e che non si fa intimidire da polvere e sabba. E la certificazione MIL-STD-810H assicura che anche una caduta da un metro e mezzo non ne comprometterà il funzionamento.

Lo schermo da 8 pollici, con luminosità di 400 nits, assicura una buona esperienza visiva in qualsiasi situazione, risultando ideale sia per l’utilizzo indoor che per quello all’aria aperta. La sua collocazione ideale sono cantieri e magazzini ma anche servizi di emergenza o scuole.

Sotto la scocca trova posto un MediaTek Helio P22, affiancato da 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, per garantire prestazioni fluide e all’altezza di ogni situazione, grazie anche alla presenza di Android 12, senza particolari personalizzazioni ad appesantirlo. Se la memoria interna non dovesse essere sufficiente è possibile inserire una microSD con capacità massima di 1 TB.

La batteria da 5.150 mAh potrebbe non sembrare adeguata ma grazie alle ottimizzazioni e al chipset scelto, è possibile effettuate fino a 15 ore di chiamate, più che sufficienti per coprire anche le giornate lavorative più impegnative, mentre in standby è possibile raggiungere le 90 ore. Il comparto fotografico può contare su una doppia fotocamera posteriore, con sensore principale da 16 megapixel e un sensore macro per gli scatti ravvicinati, mentre nella parte frontale, ideale per selfie e video chiamate, è presente un sensore da 8 megapixel.

Non manca lo slot per due nanoSIM, così da garantire la connettività 4G in ogni momento, mentre negli ambienti interni è possibile sfruttare il WiFi dual band. ottima la presenza del Bluetooth 5.3 per collegare cuffie, speaker e altri accessori. La connettività è completata dal supporto a GPS, GLONASS, Beidou e Galileo per una navigazione senza problemi. Per la parte multimediale va sottolineata la presenza di due speaker, per gustarsi film e musica senza problemi.

OUKITEL RT3 Mini sarà in vendita a partire dal 21 dicembre e fino al 25 dicembre sarà disponibile a prezzo vantaggioso su AliExpress. In questo periodo infatti sarà scontato del 50% e sarà possibile utilizzare il coupon OUKITELRT3MN, del valore di 10 dollari, per pagare il nuovo tablet appena 139,99 dollari.

