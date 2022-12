Il team di Ricerca Google ha lavorato duramente per rendere questa soluzione sempre più inclusiva per quanto riguarda le lingue e i dialetti supportati e l’ultima novità introdotta dal colosso di Mountain View conferma tale tendenza.

Ci riferiamo in particolare a una funzionalità che riguarda i Paesi multilingua, come ad esempio l’India, nei quali gli utenti potranno passare completamente da un’esperienza linguistica all’altra in modo più semplice.

Tale novità è stata presentata ufficialmente dal colosso di Mountain View in occasione dell’evento Google For India, dove da oggi le ricerche diventano bilingue.

Stando a quanto è possibile apprendere, anche se si effettua una ricerca in inglese, Google sarà in grado di mostrare i risultati anche in hindi e questa funzionalità è supportata in alcune delle sezioni principali della pagina dei risultati del motore di ricerca (come OneBox e Top Storie).

Il colosso di Mountain View ha reso noto che questa funzione è disponibile per chi parla Hindi e precisa che intende aggiungere entro il prossimo anno altri dialetti (Tamil, Telugu, Marathi e Bengalese).

Il sistema ideato dal team di sviluppatori di Ricerca Google sfrutta la posizione dell’utente per capire se si trova in una regione in cui l’hindi è una lingua dominante e in tali aree dovrebbe essere già visibile una pagina dei risultati di ricerca multilingue.

At our eighth #GoogleForIndia, we shared the progress that we, along with our partners have made to bring you more AI-based innovations that are India-first and India-focussed.

ICYMI, here are some of the highlights:https://t.co/ZgFbzb47rO.@GoogleCloud_IN @iitmadras pic.twitter.com/YDhzrGnNix

— Google India (@GoogleIndia) December 19, 2022