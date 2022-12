Attiva nell’intrattenimento multimediale da diverso tempo, Apple ha dedicato a tale settore l’applicazione Apple TV, che tra le altre cose offre la possibilità di noleggiare o acquistare i film da iTunes Store e soprattutto il poter accedere ai contenuti di Apple TV+, la piattaforma con abbonamento mensile da 6.99 euro (con 7 giorni di prova), disponibile anche in Italia.

Apple TV sugli smartphone Android

Ad oggi, Apple TV può essere eseguita su alcune smart tv (di Vizio, Samsung, Sony, LG, Roku TV), su console (Xbox One, Xbox Series S o X, PS4 / PS5) e sui dongle di Roku e Amazon Fire TV. Sul versante Android, l’app in questione ha già abbracciato il robottino verde di Google su Android TV lo scorso anno e potrebbe presto fare lo stesso anche lato mobile, sugli smartphone Android.

A darne notizia, assieme alle indiscrezioni relative a un aggiornamento dell’app Apple Music scaricabile dal Play Store, è il leaker ShrimpApplePro, che in passato aveva anche anticipato l’aspetto della Dynamic Island sugli iPhone 14 Pro. Non sono purtroppo note le tempistiche relative al varo di questa novità, che attualmente sarebbe in test interno da parte di Apple, e che, al momento del varo, semplificherà di molto l’accesso ai contenuti di Apple TV+ lato mobile.

Va ricordato, infatti, che attualmente si può accedere ad Apple TV+ (qui cosa offre la piattaforma a Dicembre) su smartphone Android via browser Chrome o Firefox, e guardare i propri contenuti: però non è possibile scaricare off-line gli stessi e inoltre non sono sincronizzate le impostazioni con le iterazioni di Apple TV presenti sugli altri dispositivi.