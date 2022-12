Di tanto in tanto il team di Amazon lancia delle interesanti promozioni con l’obiettivo di provare a convincere chi non ha ancora effettuato acquisti su questa popolare piattaforma e-commerce a darle una possibilità e l’ultima della serie riguarda in particolare la sua applicazione ufficiale.

Chi non ha mai effettuato acquisti con l’app Amazon può usufruire di uno sconto di 10 euro grazie ad un apposito codice che, tuttavia, deve essere usato entro il 31 dicembre 2022.

Come ottenere 10 euro di sconto per un acquisto su Amazon

Sono 4 i passaggi da seguire per usufruire della nuova iniziativa pensata dal colosso dell’e-commerce:

installare l’applicazione ufficiale (la trovate nel Google Play Store seguendo questo link) effettuare l’accesso al proprio account aggiungere dei prodotti idonei al carrello procedere all’ordine aggiungendo il codice promozionale PRIMI10

Nella pagina dedicata a tale iniziativa il team di Amazon precisa che questa offerta è valida soltanto per gli acquisti effettuati tramite app Amazon per smartphone Android o iPhone mentre non è applicabile per gli acquisti effettuati su tablet Android, Windows Phone o iPad.

Per quanto riguarda le condizioni per poter usufruire dello sconto, le più interessanti sono le seguenti:

il codice promozionale deve essere utilizzato entro il 31 dicembre 2022

il codice può essere usato soltanto in Italia e non può essere trasferito

l’offerta è estesa ai primi 9.000 clienti idonei che soddisfano i termini e le condizioni

lo sconto è applicabile solo a una spesa di almeno 25 euro

l’offerta è valida soltanto per i clienti che in precedenza non hanno effettuato acquisti sull’app Amazon Shopping

l’iniziativa è limitata a un codice per cliente e per account

gli articoli su cui si desidera applicare l’offerta devono essere acquistati in un unico ordine e inviati allo stesso indirizzo

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo alla pagina dedicata.

Non dimenticate di seguire il nostro canale Telegram prezzi.tech in cui vi segnaliamo costantemente i migliori affari tech che potete trovare in Rete: ecco il link diretto.