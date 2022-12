Da quando su WhatsApp è stata aggiunta la possibilità di eliminare i messaggi molti utenti si sono lamentati della impossibilità di recuperare un messaggio eliminato per errore. Si tratta di una caratteristica tanto attesa e Meta, azienda che detiene WhatsApp, ha deciso di ascoltare gli utenti e trovare una soluzione.

A partire dalla versione beta di WhatsApp 2.22.18.13, l’azienda ha testato una funzione che consente agli utenti di annullare i messaggi eliminati. Questa nuova funzione soprannominata “Eliminazione accidentale” è stata oggetto di test per qualche mese ed è ora disponibile anche in versione stabile per tutti gli utenti per applicazioni Android e iOS.

Come funziona la nuova “Eliminazione accidentale”

In precedenza, se si toccava “Elimina per me” invece di “Elimina per tutti”, non si disponeva di ulteriori opzioni, il che portava, specialmente quando si condivideva un messaggio errato nei gruppi, l’impossibilità di eliminarlo per tutti in quanto faceva la sua comparsa la dicitura “Hai eliminato questo messaggio”. Questo cancellava il messaggio per il singolo utente ma faceva sì che rimanesse comunque disponibile per il destinatario (o i destinatari nel caso di un gruppo).

Con l’ultimo aggiornamento in versione stabile non c’è più questo problema ed è possibile annullare i messaggi eliminati. Quando si elimina un messaggio toccando “Elimina per me”, come mostrato nell’immagine, WhatsApp informa l’utente nella parte inferiore dello schermo che è possibile annullare l’eliminazione se si è commesso un errore. Comparirà una finestra di cinque secondi per interrompere il processo di eliminazione, che permetterà di recuperare il messaggio e, se si vuole, di cancellarlo per tutti. È importante sottolineare che, affinché i messaggi vengano eliminati correttamente per tutti, il mittente e i destinatari devono utilizzare l’ultima versione di WhatsApp disponibile sul Play Store.