Google ha recentemente rilasciato una modifica che consente di monitorare l’andamento dei prezzi di un articolo direttamente in Google Chrome. Questa funzione non è del tutto nuova: era già presente da inizio dicembre sulla versione desktop del browser e ora è stata rilasciata anche sulla versione Android.

Come funziona il monitoraggio dei prezzi su Google Chrome

Il tracker dei prezzi ha un funzionamento analogo a quello di molti siti di terze parti che svolgono la stessa funzione (come il nostro che vi permette di scoprire i migliori prezzi sugli smartphone), con il vantaggio di avere tutto integrato nella stessa istanza. Data l’integrazione nativa, la sua attivazione è di immediato utilizzo in quanto è sufficiente recarsi sulla pagina del prodotto da monitorare e premere il pulsante con l’icona della campanella presente a fianco della barra degli indirizzi.

È importante sottolineare che la funzione non è limitata a un singolo store ma permette agli utenti di monitorare il prezzo dello stesso prodotto in diversi negozi online contemporaneamente. Gli utenti riceveranno una notifica via e-mail se c’è un calo di prezzo su qualsiasi sito, in modo che possano acquistare il prodotto quando si ritiene giusto il prezzo proposto. Quindi non è necessario tenere traccia dello stesso articolo su più negozi per ottenere l’offerta migliore; Google si occuperà di tutto. Sarà possibile smettere di tracciare il prodotto recandosi nella stessa sezione nella barra di ricerca e premere il pulsante apposito.

Così recita una nota di Google che annuncia la funzionalità:

Disponibile a partire dagli Stati Uniti su computer fissi e dispositivi Android, la prossima volta che fate acquisti, selezionate ” traccia il prezzo” nella barra degli indirizzi di Chrome. È possibile gestire i prodotti monitorati attraverso il pannello laterale o le notifiche ricevute.

Quando sarà disponibile in Italia

Per il momento questa novità è disponibile solo negli Stati Uniti ma con tutta probabilità dovrebbe arrivare in altri Paesi tra cui l’Italia nel corso dei prossimi mesi. Al solito vi terremo aggiornati.